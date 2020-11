Este Halloween ha sido una fiesta llena de novedades y restricciones, pero la ilusión de los más pequeños por adornar la casa y disfrazarse siguió intacta, al igual que la emoción de sus papás al verlos tan contentos y emocionados.

Chábeli Iglesias, hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler, presumió de hija con un original disfraz. La decoradora compartió con sus seguidores la emoción de su niña. "Este año en Halloween, también nos disfrazaremos pero nos quedaremos en casa", escribió junto a una imagen en la que aparece la pequeña convertida en astronauta y posando para la cámara en la cocina de casa.

Adriana Abenia hizo gala de su originalidad y convirtió a la pequeña Luna, de dos años, en una tierna abuelita. "Parece que fue ayer nuestro primer Halloween, y aquí estamos mi anciana madre Adriana y yo echando una partida de guiñote, jugándonos las perricas y arreglando el mundo con la encía llena de pastas de mantequilla", escribió divertida junto a una foto de su niña con una peluca con rizos, un vestido de cuadros y chaqueta blanca con una araña.

El hijo de Anne Igartiburu, por su parte, en lugar de elegir un atuendo terrorífico, optó por disfrazarse de uno de sus superhéroes favoritos, Batman, quien al fin y al cabo tiene relación con Halloween porque es el hombre murciélago. Además, la presentadora recibió un bonito regalo para estar lista para la velada del sábado: una carta naranja con dibujos de calabazas.

El hijo de Dafne Fernández y Mario Chavarría dejó por unas horas de ser Jon para convertirse en Pennywise, el popular payaso bailarín que protagoniza la historia de terror It, de Stephen King. El niño, de dos años, completó su disfraz con un globo con el que posó en la calle. "Nadie puede tener una vida natural sin tener pesadillas de vez en cuando", escribió la actriz junto a una foto de su niño instantes antes de salir de casa. El próximo año podrá celebrar esta fecha con su hermanita, y es que la protagonista de Tierra de Lobos y Un paso adelante está embarazada de una niña.

Adriana, la hija de Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez, dejó el uniforme en casa el viernes y acudió al colegio disfrazada y dispuesta a pasar un día muy divertido (y terrorífico) con todos sus compañeros. La que fuera Miss España compartió en su Instagram una foto de la pequeña, de tres años, con dos coletas, la cara pintada de blanco y negro y un babi ensangrentado. "Este año es todo muy diferente pero no podemos dejar que los niños no se disfracen en el día de Halloween. Es algo que les divierte y que les gusta mucho y no podemos quitarle esa ilusión. En el cole de Adriana han dejado que los disfracemos pero sin ningún tipo de complementos y este es el resultado. ¡Tiene más cara de traviesa que de miedo!", afirmó la top.