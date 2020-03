Humor, música y redes contra la pandemia

Ante una gran crisis, como sucede ahora con el coronavirus, de la misma manera que la solidaridad se hace más palpable, también es evidente que el ingenio brota y el humor no se duerme a pesar de las circunstancias, una vía que consigue relajar la tensión durante, al menos, unos minutos.

En los últimos días, las redes sociales han sido testigo de memes sobre la enfermedad, que sin atacar el drama y sus consecuencias, sirven para concienciar sobre la mejor manera de lavarse las manos y arrancar una sonrisa con frases ocurrentes. Unicef publicaba hace algunas semanas un vídeo de la plataforma musical Tik Tok llamado Ghen Co Vy, en el que el bailarín vietnamita Quang Dang, acompañado por un amigo, realizaba una coreografía sobre cómo lavarse correctamente las manos para evitar el contagio del coronavirus. Esta coreografía, bajo el hastag #ghencovychallenge se viralizó rápidamente, convirtiéndose en un ejemplo de uso del humor y las redes como herramienta de concienciación que inspiraría diferentes publicaciones que, desde vídeos a simples imágenes, se extienden por la red.

Así es como ha nacido la plataforma Wash your lyrics o, de forma literal, Lava tus letras, una plataforma on line que genera infografías sobre el lavado de manos basadas en las letras de diferentes canciones. ¿La idea? Lavarse bien las manos durante el tiempo correcto al ritmo de tu canción favorita. Para el proceso, tan solo se necesita saber el título de la canción y el nombre del artista, elegir si se desea la modalidad de lavar las manos con jabón o bien con gel desinfectante, y posteriormente pulsar en la opción 'generar un póster'. ¿El resultado? Una imagen en la que se detalla cómo lavarse las manos en trece pasos, que van acompañados de las distintas partes de una canción musical. Detrás de la iniciativa, que sumaba a escasos días de ser creada un total de 175. 000 carteles generados, está William Gibson, un joven de 17 años que aprendió a desarrollar sitios web co n tutoriales de Youtube. Con Bohemian Rapsody, de Queen, como el cartel, la iniciativa se posiciona como una de las más viralizadas estos días.

¿Y el meme más viral? En España y, según la plataforma de memes Memedroid, el del actor hawaiano Jason Momoa, en un fotograma de la película Aquaman, de la que es protagonista, en el que aparece con el torso desnudo junto a la frase "lávate las manos como si lavaras a Jason Momoa".

Otra de las campañas más seguidas es la del humorista Jorge Cremades que, con el laboratorio creativo PopCont, ha iniciado hace unos días en redes sociales la campaña #YoMeQuedoEnCasa para concienciar a la gente sobre esta medida preventiva. Su intención, según comenta, es que no hay que perder la calma pero tampoco el humor; así lo ha reflejado en un vídeo de Instagram donde explica que estamos a tiempo de evitar los errores de Italia. "Nos comparo con Italia porque son nuestros vecinos, ellos fueron los primeros a los que les llegó ¡Nosotros podemos aprender de ellos!", explica Cremades en el título de la publicación que ha compartido entre sus casi tres millones de seguidores y que ya han visto más de 400.000 personas.

Vídeos, fotografías e iniciativas que, apoyadas en la concienciación y el humor, se convierten en un buen antídoto de prevención.