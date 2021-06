Iker Casillas no es que sea un influencer, pero suele publicar alguna que otra imagen o comentario personal en sus redes sociales, y también valora las de otros. A su ya ex, Sara Carbonero, ya sabíamos que la sigue y que, de vez en cuando, le da un 'Me gusta' a sus fotos. Lo que desconocíamos es que también hace lo propio con otra famosa con la que jamás hubiéramos imaginado que tiene conexión.

Se trata de Rosa Benito, ex de Amador Mohedano, la que antaño fue tertuliana de programas del corazón, desde hace unos años retirada ya de estas lides.

La amistad -al menos virtual- de Casillas y Benito no es nueva, ya que el portero ha dado 'Like' y algún que otro corazón a algunas fotos de la cuñada de Rocío Jurado de momentos en familia, con su hija Chayo e incluso con sus nietos. Lo que nunca había hecho antes el deportista era dar un 'Me gusta' a una estampa tan personal como la de Rosa saliendo de una piscina en bikini con la que pretende, al parecer, dar la bienvenida al verano.

"Así es la vida", comenta en el post, junto a una imagen de una reflexión: "Justo cuando la mariposa pensó que su vida había terminado, empezó a volar". Quizás lo que quiera mostrar Iker Casillas es su apoyo en la nueva etapa vital que Rosa acaba de emprender, tras divorciarse y Sálvame. Aunque sí que sigue colaborando en otro programa de Telecinco, en Ya es mediodía.

Sorprendente la amistad desconocida de estas dos celebrities que creíamos, hasta ahora, en polos completamente opuestos. Debido a la repercusión que ha tenido la fotografía, algo nos dice que pronto sabremos cómo, cuándo, dónde y a través de quién se conocieron ambos.