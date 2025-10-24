Iker Casillas, víctima de un robo por dos personas de su máxima confianza

Iker Casillas, víctima de un ingenioso robo por parte de su empleada del hogar y el vigilante de seguridad de la urbanización.

Iker Casillas ha sido víctima de un robo por parte de dos personas de su máxima confianza. Al parecer, los protagonistas del incidente han sido su empleada del hogar y el marido de ella, que trabajaba como vigilante de seguridad en la urbanización de La Finca, situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y donde se encuentra la residencia del deportista.

La empleada doméstica y el vigilante de seguridad se aprovecharon de la confianza de Iker para sustraerle varios relojes valorados en más de 50.000 euros. Los ejecutores del robo sabían donde guardaba el exfutbolista sus relojes y pusieron en marcha un ingenioso plan para no levantar sospechas. Ellos reemplazaban los relojes originales por imitaciones baratas con el fin de pasar desapercibidos.

Pasado un tiempo, Iker se percató de la ausencia de varias piezas de su exclusiva colección de relojes. Tras darse cuenta de que varios de los relojes no eran auténticos puso el asunto en manos de la Policía. Los agentes tendieron una trampa a la empleada del hogar y posteriormente comprobaron que estaba aliada con su marido, el vigilante de seguridad de la exclusiva urbanización donde reside Casillas. Ambos han sido detenidos.