Iñaki Urdangarin da su primera entrevista tras cerrar página con el caso Nóos

El ex marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, ha dado su primera entrevista televisiva después del Caso Nóos y aparecerá en breve enun nuevo programa de La 2 Cat, el segundo canal de TVE para Cataluña, en el programa Pla seqüència, de Jordi Basté.

La cadena pública avanza que será una conversación de 50 minutos sin cortes ni montaje donde abordará todos los aspectos de su vida, en lo privado, personal y profesional. Una entrevista “alejada del foco estrictamente deportivo o institucional”.

El objetivo del formato es captar momentos reales, espontáneos y naturales que permitan conocer al invitado tal y como es en su día a día. Un retrato humano que incluirá testimonio de quien es la actual pareja de Urdangarin, la vitoriana Ainhoa Armentia.

A la pareja se la ha visto recientemente siguiendo al hijo balonmanista del ex jugador, Pablo Urdangarin, que juega en el Fraikin Granollers. Armentia está muy integrada en la familia y se la vio animando desde las gradas con sonrisas y abrazos post-partido, un gesto que simboliza su implicación gradua.

El balonmano no es solo un deporte para los Urdangarin; es un lazo sanguíneo que ha sobrevivido a escándalos, separaciones y condenas. Iñaki, leyenda con 154 internacionalidades, dos bronces olímpicos (Atlanta 1996 y Sídney 2000) y un bronce europeo en 2000, ve en Pablo el reflejo de su propia juventud: un chico de 1,95 de altura que ha pasado de extremo a lateral para maximizar su potencia.

Desde su debut en el FC Barcelona en 2021, Pablo acumuló 117 goles en la temporada 2023-24, pero fue en el Fraikin Granollers, donde aterrizó en 2023, donde explotó: renovado hasta 2026, su constancia le valió la convocatoria histórica con la selección española en octubre de 2025, debutando con dos goles en la victoria ante Suecia (30-34).

"Es un orgullo seguir los pasos de mi padre", confesó Pablo en una entrevista reciente, reconociendo que el apellido "nunca me ha perjudicado, lo llevo con honor".

Ainhoa Armentia ha pasado de espectadora discreta a pilar familiar, con tres años de consolidación. La abogada vitoriana de 46 años que irrumpió en la vida de Iñaki en 2022 ha pasado de ser "la tercera en discordia" a una presencia constante y acogedora en la vida de quien fue yerno de Juan Carlos I.

Su primera aparición pública junto a los Urdangarin fue en diciembre de 2024, precisamente en León, en un encuentro ante el Ademar leonés.

Armentia, madre de dos hijos (de 18 y 14 años) de un matrimonio anterior, ha navegado con discreción las tensiones iniciales, integrándose en viajes como el de Camboya en 2024 para visitar a la hija menor de Iñaki, Irene, o escapadas a Formentera y Marrakech. "Hacemos planes cotidianos, como cualquier pareja", reveló Iñaki en junio de 2025 a La Vanguardia, destacando su rutina compartida en Vitoria: compras en el supermercado, caminatas y labores del hogar.