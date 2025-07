El incidente de Cayetano Rivera con la policía, el insignificante motivo de una discusión

Un pedido que no llegaría a 30 euros fue el motivo de la discusión del torero Cayetano Rivera en una hamburguesería de la calle Atocha de Madrid, a las tres de la madrugada del domingo al lunes. Sin especificarse aún cuántas personas iban con el diestro, la discusión con una empleada del local comenzó porque no tenía encima un comprobante de pago del pedido de comida rápida. Al no poder retirar las bandejas después de estar en la cola, y tal vez contrariado sobre el pedido previo en pantalla, Cayetano Rivera se enfrentó a los empleados de la hamburguesería, mostrando un fajo de billetes, pronunciando lo típico de "¿no sabes quién soy yo?" y encendiéndose en la discusión, según aportaba el periodista Carlos Quílez en Y ahora Sonsoles.

Ante el cariz que tomaba esa discusión los operarios de la hamburguesería llamaron a la policía y dos agentes que se personaron entablaron una nueva discusión con el diestro de 48 años, visiblemente alterado y según testigos que han aportado su versión a los programas, con signos de haber tomado alguna copa. En torno a la calle Atocha hay muchos locales de ocio y tras las veladas de música y alcohol en su mayoría un público joven suele acabar en los establecimientos de hamburguesas, kebabs o tacos que están abiertos toda la noche.

En una de esas hamburgueserías Cayetano Rivera acabó este lunes en compañía de varias amistades y terminó siendo esposado en el suelo y enviado al calabozo. Estuvo en comisaría hasta las siete de la mañana cuando se le prestó declaración.

Hasta la hamburguesería habrían llegado a petición del local dos patrullas para mediar en el conflicto. Al verles llegar Cayetano Rivera insistió en sus gritos, llegando a forcejear con un agente y protagonizando una agresión leve a la autoridad, uno de los motivos de su detención. La policía se lo llevó del lugar por resistencia y desobediencia a la autoridad. Tras la detención el diestro fue examinado en un hospital

Cayetano Rivera cuenta ya con un abogado para presentar parte de lesiones y solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para respaldar su versión: él no agredió a nadie y la reacción de la polícia fue "desporpocionada".

En el comunicado emitido en redes el diestro señala que "ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad. Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones".

Su primo, Canales Rivera, colaborador de TardeAR, ha mostrado toda su sorpresa. "Me sorprendería que tuviera un trato obsceno con la gente del restaurante. Las injusticias le gustan poco y él se manifiesta ante ellas", analizó, y que tal vez Cayetano se vio envuelto en "el calor" de la discusión que le hizo perder los nervios.

El hermano del diestro, Fran Rivera, no podía salir de su incredulidad. "¿Qué mi hermano ha sido detenido? ¿Me lo puedes repetir?", fue su primera impresión ante los periodistas.