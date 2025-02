La inesperada ruptura de Jessica Bueno reabre las heridas del pasado

Jessica Bueno tendrá que volver a empezar de cero. Tras su dolorosa ruptura con Jota Peleteiro, parecía que había encontrado la estabilidad necesaria con Luitingo, al que conoció durante su paso por GH VIP. Sin embargo, lo que se ha vendido como una historia de amor idílica de puertas para fuera ha terminado en un nuevo fracaso sentimental, por el que la modelo ha pedido tiempo para sanar las heridas.

Luitingo llegó a la vida de Jessica Bueno de casualidad y en un momento complicado para la modelo. Ambos se conocieron en la casa de Guadalix de la Sierra cuando la modelo daba un giro radical a su vida después de una traumática ruptura con Jota Peleteiro, con el que aún sigue enquistada en un tortuoso divorcio. En su momento pocos apostaban por un amor que floreció más allá de GH VIP. El cantante sevillano hizo las maletas y puso rumbo a Bilbao para estar junto a Jessica. Durante todo este tiempo, ha sido su principal apoyo para sobreponerse a la guerra que mantiene abierta con Jota Peleteiro.

Jessica y Luitingo han proyectado una imagen de pareja feliz y enamorada que nada hacía pensar el inesperado final de la historia. Han disfrutado de viajes, citas, escapadas y planes con los hijos de la modelo. Todo parecía en orden hasta que se ha producido el sorprendente comunicado con el que ponían fin a un noviazgo de algo más de un año.

Desde que saliera a la luz la ruptura de la pareja, los medios de comunicación se han afanado en la búsqueda de respuestas. La mayoría de las versiones echan la culpa a Luitingo, más preocupado de su profesión y de estar con sus amigos que de cuidar de Jessica. Una versión que no está confirmada y que principalmente se basa en la imagen rota de dolor que ha compartido la modelo sevillana en las redes sociales.

En el programa TardeAR han explicado que el cantante tampoco está llevando bien el final de la relación. Luitingo, que está pasando uno de los peores momentos de su vida, está molesto con todas las informaciones que se están difundiendo en los medios de comunicación. Incluso ha optado por lanzar un comunicado para defenderse de los insultos y las críticas que está recibiendo.

El comunicado emitido por Luitingo a través de Instagram. / INSTAGRAM

“Ante los insultos sin sentido que he recibido en redes, quiero aclarar que la decisión de terminar la relación fue mutua. No hay culpables. Veo que las críticas y especulaciones solo recaen en mí, y no entiendo el por qué. He dado todo por amor, dejé a mi familia a 1.000 kilómetros y me adapté a una nueva vida completamente para mí”, ha comentado sobre los sacrificios que realizó para apostar por la relación.

“Fue una etapa con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre, y que siempre estarán en mi corazón. El respeto y la empatía deberían ser para ambos. Si a ustedes les duele, imaginen cómo me siento yo. Antes de desearme la muerte, piensen en el daño que causan, no solo a mí también a mi familia. Gracias a quienes tienen buen corazón”, ha finalizado su comunicado.

Antes de la emisión del comunicado, Marta López ha señalado en TardeAR que al cantante no le ha sentado nada bien la actitud que ha tomado Jessica tras la ruptura. “Luitingo estaría muy enfadado por la reacción de Jessica Bueno de poner una imagen llorando”, ha contado.

El programa de Telecinco ha emitido un audio en el que el cantante asegura que prefiere pasar el dolor con su familia y su círculo más cercano. “No le cojo el teléfono ni a mis amigos. Es imposible que esté bien. Con mis padres todo el día, en su casa, y con amigos. La verdad o la mentira la digo en mis redes. Haced lo que queráis, decid lo que queráis, yo me dedico a mi música y a estar con mi familia, que es lo que quiero ahora”, ha explicado.

La modelo sevillana ha mantenido una relación de 10 años con el exfutbolista Jota Peleteiro. / GTRES

El final de la relación con Luitingo supone un nuevo revés para la modelo cuando parecía que había dejado atrás su mala experiencia con el padre de sus dos hijos menores, Jota Peleteiro. Con el exfubolista mantuvo una historia de amor de 10 años que ha finalizado de la peor manera posible. La sevillana daba su versión en el programa ¡De viernes!.

“No es que intentase suicidarme, fue una vía de escape, yo necesitaba escapar. Fue todo tan seguido, los mensajes anónimos, las chicas, las fotos y del dejarme como lo hizo después, que no llegó a casa, desapareció. No me puedo creer que una persona tenga tanta frialdad de poder y no colaborar con sus hijos o ayudarme a mí que he sido su mujer durante 10 años, que no le he hecho nada malo. Lo ha dejado de hacer porque ha visto que yo he empezado a trabajar y que he querido hacer mi vida. Dice que no tiene dinero. No sé gran cosa de su vida, pero sí que se lo encuentran comiendo en restaurantes, veo que viaja. Con la anterior pareja, que ya estaba incumpliendo, se fue a Dubái, a París”, relataba.

Jessica Bueno mantiene una buena relación con Kiko Rivera, el padre de su hijo Fran. / EUROPA PRESS

Antes de su matrimonio con Jota, la modelo mantuvo un romance con Kiko Rivera cuando no era tan conocida. La chispa del amor surgió en un programa de televisión. Con el hijo de Isabel Pantoja tiene un hijo en común, Fran. Aunque la relación no acabó de forma muy amistosa en un principio, a día de hoy mantiene una relación cordial con el dj. Hasta Irene Rosales ha salido en defensa de Jessica en alguna ocasión y todos han puesto de su parte para mirar por el bienestar de Fran, algo que está echando en falta en su reñido divorcio con Jota.