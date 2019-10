La infanta Elena, cada vez más ausente

Hasta hace unos años la infanta Elena siempre había sido la fiel escudera de todos los miembros de la familia real. La que más acompañaba a sus padres a los actos oficiales. La que estaba pendiente de su hermano Felipe VI durante su etapa como príncipe de Asturias, y la que también ejercía de hermana mayor con la infanta Cristina. Hubo un antes y un después en la vida de doña Elena cuando su hermano subió al trono. Su papel quedaba totalmente relegado, tanto que ya ni formaba parte de la familia real. Tan solo don Felipe y doña Letizia, sus hijas Leonor y Sofía y don Juan Carlos y doña Sofía seguían formando parte de esta institución. Desde entonces las apariciones de la hija mayor de los reyes eméritos fueron disminuyendo. Hasta que hoy casi no acude a actos públicos y está cada vez más centrada en su vida privada. El último ejemplo fue el desfile del Día de la Hispanidad que tuvo lugar el sábado pasado. Ni rastro de ella, que siempre acudía a este acto. Tampoco acude a actos oficiales, ni a otros que tienen un carácter familiar además de oficial como la entrega de los premios Princesa de Asturias, que supusieron el pasado viernes el gran debut de su hija Leonor.

Las últimas apariciones de la hermana de Felipe VI han sido de lo más familiares. A principios de verano acudió con sus padres a unas regatas, no faltaron sus visitas a don Juan Carlos cuando estuvo ingresado por su operación de corazón y esta semana ha acudido junto a su hermana Cristina al funeral de un buen amigo. Pero nada más. En su día a día vive muy pendiente de sus padres. De sus tres hijos probablemente sea la que más aficiones comparte con su padre, de ahí que tengan una relación casi diaria. En su madre también encuentra un gran apoyo, y más teniendo en cuenta que viven en la misma ciudad, algo que no ocurre con su hermana Cristina. Además doña Elena está muy centrada en su vida personal y en especial en el cuidado de sus hijos. Con el mayor, Froilán, siempre ha estado muy pendiente de sus estudios. Parece que el joven ahora ha encarrilado su camino y su madre mantiene una relación muy estrecha con él y con su novia Mar Torres. Muy distinta es la relación que tiene con Victoria Federica. La hija pequeña de la infanta Elena y Jaime de Marichalar cumplió la mayoría de edad hace un año, y desde entonces no para. Viajes y fiestas que a su madre no le hacen especial gracia. Al igual que no le gusta el noviazgo que su hija tiene con el torero Gonzalo Caballero. A madre e hija se les ha visto discutir incluso en eventos públicos, dando muestra de los desencuentros habituales entre una madre y una joven de la edad de Victoria Federica.