La infanta Sofía comienza su primer curso universitario en Lisboa

Tras la incorporación de la princesa Leonor a la Academia del Aire de San Javier, Murcia, hace una semana, este lunes le toca a su hermana, la infanta Sofía, iniciar su primer curso en la Universidad.

La hija menor de los Reyes completó en mayo el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, en Gales, centro donde estudió también su hermana y en lugar de iniciar una preparación castrense comienza hoy su preparación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la sede en Lisboa de un centro privado. Aunque la infanta había expresado a sus padres desarrollar una formación en el ámbito artístico se le ha orientado por una carrera entroncada con las responsabilidades de representación de la Casa Real que poco a poco irán a más.

Forward College, foro privado adscrito a la Universidad de Londres, y cuyos títulos están reconocidos por el Espacio Europeo de Educación Superior, será el lugar donde siga este primer curso al que proseguirán otros dos en sendas sedes de dicha universidad. Berlín y París serían las otras dos capitales europeas donde Sofía completará esta formación universitaria en política y diplomática.

Las clases que comienzan este lunes 8 en la sede lisboeta son los campus de Soriano, una zona del Bairro Alto, y otras aulas en el barrio de Chiado. El próximo curso será en París y el siguiente en la capital alemana.

Esta universidad cuenta con grupos reducidos, poco más de la docena, para abordar asignaturas de teoría, práctica y desarrollo personal en el ámbito de las relaciones internacionales e institucionales. Una preparación práctica para su carg tal como está sucediendo con la princesa en todo lo que es instrucción militar.

Historia contemporánea internacional, introducción a las Ciencias Sociales y al Pensamiento Político serán algunas de las áreas de este primer curso en Lisboa, en un centro donde se fomenta el pensamiento crítico y la autonomía personal, tal como sucedió en el instituto de Gales.

El precio de este primer curso es de 18.500 euros, más los gastos de estancia y alojamiento, abonado todo por los Reyes. La infanta estará en una residencia de estudiantes en el barrio Benfica, con un precio de unos 600 euros al mes por una habitación privada con baño.