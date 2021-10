La 'influencer' María Pombo cumple 27 años junto a su hijo Martín

María Pombo cumple 27 años este domingo 17 de octubre, es el primero que celebra desde que naciera su hijo Martín el pasado diciembre. La influencer ha querido compartir con sus seguidores lo agradecida que está por recibir tantísimos mensajes de felicitación y a la vez se ha sorprendido al ver que son muchos de los que la siguen que cumplen años el mismo día.

Pombo asegura que no le gusta demasiado celebrar su efeméride sino que por el contrario prefiere celebrar el cumpleaños de sus amigos y familiares. Según afirma la menor de las hermanas Pombo el día no será muy especial, tan sólo ha ido a comer con su marido, Pablo Castellano y su hijo y será mañana cuando se reúna con su familia para almorzar y disfrutar de un rato juntos.

View this post on Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

No han faltado en este día tan señalado muchos mensajes de amigos como Dulceida o su peluquero de cabecera, Jesús de Paula, que han querido dedicar su tiempo y unas cuantas fotos o vídeos de la influencer en redes. Además ha sido la propia María Pombo la que ha publicado una tierna foto con su hijo en Instagram donde asegura que su mayor deseo ya se ha cumplido.

María Pombo ha querido estrenar una chaqueta de la nueva colección de su marca Name the brand. Esta prenda se ha sacado en exclusiva hoy, por motivo del cumpleaños de una de las propietarias de la firma, pero más adelante saldrán a la venta más ropa de la misma colección. No obstante, la madrileña ha aprovechado para obsequiar a sus seguidores con un 27% de descuento en toda la web hasta las doce de la noche de este 17 de octubre.