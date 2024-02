La ‘influencer’ Susana Molina confirma su boda con Guille Valle

Susana Molina contraerá matrimonio en los próximos meses con su actual pareja, Guille Valle. La influencer, conocida en las redes sociales como Susana Bicho, se casará con veterinario, con el que comparte su vida desde comienzos de 2021. “Un sí, quiero como una catedral”, ha posteado en su cuenta de Instagram para compartir la buena noticia con sus más de un millón de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho)

La pareja ha publicado un vídeo en el que ambos se meten en un fotomatón que muestra varias fotografías de Susana y Guille. Las imágenes, donde la influencer enseña el anillo de compromiso, corroboran el amor y el cariño que se procesan el uno al otro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho)

La ganadora de Gran Hermano 14 y concursante de la primera edición de La isla de las tentaciones ha recibido una oleada de felicitaciones por su anuncio de boda. Entre ellas se encuentra la de su ex Gonzalo Montoya, al que dejó tras su salida de La isla de las tentaciones. “Ole. ¡Enhorabuena! Felicidades, chicos”, ha escrito el sevillano. Pero no ha sido el único, ya que numerosos rostros de la televisión y las redes sociales han querido dar la enhorabuena a la pareja. “Mis niños se me casan. Os amo”, ha posteado Anabel Pantoja, “Ay os como”, ha expresado Anna Ferrer o un simple “Enhorabuena”, el mensaje escogido por María Pombo, Alba Silva y la mismísima Victoria Federica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho)

Susana Molina, a sus 34 años, se gana la vida en las redes sociales tras su paso por la televisión. La influencer alcanzó la popularidad tras su paso por Gran Hermano 14, donde salió como ganadora del reality y conoció a Gonzalo Montoya. La murciana y el sevillano mantuvieron una relación sentimental que se prolongó durante más de seis años. “No sé si estoy enamorada. Yo vine aquí con la ilusión de recuperar los del principio y no lo he hecho. No quiero verle mal y confunda lo que siento”, le dijo Susana a Gonzalo en la hoguera final de la primera edición de La isla de las tentaciones.