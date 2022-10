El inquietante encuentro de la actriz María Castro con su persona gemela

Al final va a ser verdad que todos tenemos un alma gemela en este mundo. Que se lo pregunten a la actriz María Castro. En plena gira de su función teatral un encuentro casi fuera de lo normal esperaba a la intérprete tras la puesta en escena del espectáculo. Una chica se acercó a ella para decirle que se parecían mucho. Y viendo las imágenes son como dos gotas de agua.

“Dicen que todos tenemos un doble… lo que no sabía es que me lo iba a encontrar sin buscarlo y tan relativamente cerca… en Pamplona. Se acercó a mí, con la intención de decirme eso de: Hola, dicen que me parezco a ti, pero no hizo ni falta, porque al verla casi me da un pasmo”, escribía la actriz en su perfil de Instagram. Incluso entre ambas existe alguna que otra coincidencia. Ambas tienen dos hijos, han cursado los mismos estudios universitarios y para colmo se llama Ana, que es el nombre del personaje que encarna la actriz en la función teatral. “Mismo pelo, mismo rizo y color, misma sonrisa, misma altura y tipo, casi misma edad (37 años ella, 40 yo), dos hijos ambas y mismos estudios universitarios (profes de Educación Física)… y me da, por el rato que pude hablar con ella, que misma inagotable energía”, posteaba María Castro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Castro (@maria_castro_jato)

La cascada de comentarios en Instagram a tan increíble parecido no ha tardado en llegar. Paula Echevarría y Anne Igartiburu han alucinado con lo que podrían ser dos personas gemelas. “Separadas al nacer”. Máximo Huerta afirma que “es muy fuerte el parecido, yo la habría saludado”. Además, el encuentro ha tenido lugar cuando el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras ha publicado un estudio en el que explica un importante hallazgo. Personas del mundo que no guardan lazo familiar y se parecían asombrosamente tienen un perfil genético muy similar. Así podría ser en el caso descrito por la actriz gallega.

La intérprete atraviesa un momento dulce con muchos compromisos profesionales por atender. Por un lado, continúa con la gira por toda España de la obra de teatro La Coartada y por otro, se encuentra rodando la nueva serie de TVE, La promesa. Por el momento se desconocen muchos detalles de la nueva ficción, que eso sí, cuenta con un elenco destacado y se espera que pronto salte a la pantalla de la cadena pública.