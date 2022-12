El insólito divorcio de Adriano por el Mundial de Catar

Adriano Leite Ribeiro, uno de los mejores delanteros que ha dado Brasil en las últimas décadas, ha protagonizado un curioso divorcio, cuando tan solo llevaba 24 días de matrimonio con Micaela Mesquita. El motivo de la drástica decisión ha sido el Mundial de Catar. La pareja, que ha tenido una relación con muchos altibajos, contrajo matrimonio el pasado mes de noviembre tras una relación de idas y venidas que comenzó en el año 2015. La ruptura se le ha venido encima al díscolo exfutbolista por el partido de Brasil contra Suiza en la cita mundialista que se saldó con victoria para los pupilos de Tite gracias al gol de Casemiro.

El exjugador del Inter de Milán habría desaparecido durante dos días después del segundo partido de Brasil en el Mundial de Catar. Una celebración gitana de Adriano que ha puesto fin a su matrimonio cuando no llevaba ni un mes casado con Micaela Mesquita. Según ha publicado Extra Globo, Adriano había acudido a la casa de unos amigos en Vila Cruzeiro para disfrutar del partido. La sorpresa para Micaela Mesquita llegaba cuando el exdelantero no apareció por la casa familiar hasta dos días después del encuentro de Brasil.

Adriano, que no dio explicaciones sobre su ausencia durante 48 horas, se disculpó con Micaela, pero el arrepentimiento no le sirvió para salvar su matrimonio. La brasileña ha cortado el asunto de raíz, borrando las fotos que tenía con Adriano en las redes sociales y no dejando rastro de su relación. “Me duele por dentro, pero no me voy a tumbar a sufrir. Vivamos”, ha escrito como mensaje final.

La vida de Adriano Leite Ribeiro, más conocido como El emperador, ha estado repleta de sobresaltos y marcada por los escándalos. No supo aprovechar su enorme talento futbolístico y tampoco ha sabido cuidar de sus relaciones sentimentales. En junio de 2020, en una de sus idas y venidas con Micaela, se comprometió con otra mujer, Victoria Moreira, una relación que no llegó a nada y ahora un partido de la selección de Brasil con una escapada de 48 horas ha sido el punto y final a un matrimonio de 24 días.