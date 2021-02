Amaia (Asia Ortega) y Paul (Albert Salazar) se convertirán en los nuevos Julia (Blanca Suárez) e Iván (Yon González), la pareja adolescente de moda. El internado, o su título completo, El internado: Laguna Negra, se emitió en Antena 3 de mayo de 2007 a octubre de 2010. Supuso una cantera increíble de jóvenes y nuevos actores, entre los que destacaron Blanca y Yon, la pareja de la serie que trascendió la pantalla y cuyo romance atrapó a los adolescentes de hace una década.

En el reboot de la original (ficción con la misma premisa –un grupo de jóvenes encerrado en un colegio– pero diferente historia), que este viernes estrena Amazon Prime Vídeo, El internado: Las Cumbres, el peso de la trama sentimental lo llevarán Amaia y Paul. En su reparto, bastante desconocido hasta ahora, pueden encontrarse no sólo los nuevos ídolos adolescentes al estilo de entonces Blanca Suárez y Yon González, también los próximos Martiño Rivas, Ana de Armas o Elena Furiase.

Asia Ortega (Las del hockey) encarna a Amaia, "una rebelde sin causa" que "tira del carro", "pasional, instintiva e intuitiva". "Paul tira de Amaia para que no se le descarrile, porque está bastante loca", afirma la actriz, quien agradece que durante el rodaje se produjera una relación muy estrecha entre los actores debido, en gran parte, a la pandemia. "Convivimos en una especie de internado a nuestra manera", cuenta entre risas. “"sto hizo posible que nos metíeramos de lleno en los personajes. Creó sinergias muy importantes en el grupo de los jóvenes. Pero, a veces, también viene bien quitarse el personaje de encima de vez en cuando para respirar un poco, ja, ja, ja".

Su media naranja en la ficción, Albert Salazar, hace de Paul, un joven complicado y misterioso. "No es el típico guapo que trae a las chicas de calle, sino que es más complejo, un chico que mira el mundo de reojo", define el actor, conocido por la obra de teatro A.K.A. (Also Known As), pr la que recibió un PremioMax. "Paul y Amaia son las dos caras de una misma moneda que hace que ruede para que la historia funcione", narra sobre la relación que se entabla entre ambos protagonistas, atrapados en el mismo centro de jóvenes problemáticos situado junto a un monasterio.

Vestidos con el mismo uniforme azul y partiendo de la misma atmósfera asfixiante, este colegio es mucho más opresivo que el de su predecesora. La trama parte de la desaparición de un compañero que intentaba huir y se adentró en el misterioso bosque que rodea a El internado: Las cumbres. Amaia, Paul y el resto de la pandilla unirán fuerzas para lograr encontrarle.

Al estar producida por una plataforma, la serie se permite más licencias, como una atmósfera más oscura, escenas de terror, y también de sexo. "No dejan de ser chavales supuestamente incorregibles encerrados en un internado, es de lógica que jueguen con su sexualidad sin límites", explica Asia, hija de padre argentino y madre española. Su carrera también ha estado ligada a la danza, en concreto al flamenco.

También se dirige a un público más adulto, a pesar de las inevitables comparaciones con Élite por su reparto joven y el escenario en el que transcurre, un colegio. "Que la protagonizamos jóvenes y el internado en sí es lo único que tienen en común", asegura Albert Salazar, "Aquí hay una mezcla de géneros: misterio, thriller, terror... que es el hilo argumental de toda la serie", avanza.

El romance que se augura que tendrán Amaia y Paul tendrá, al menos, tantas idas y venidas como el de Julia e Iván en El internado: Laguna Negra. Además, Daniel Arias (El acabose, Cuéntame), hijo de Imanol Arias; Carlos Alcaide (Libertad), Daniela Rubio (La Caza. Monteperdido), Claudia Riera (Les de l’Hoquei), Paula del Río (El desconocido), y Gonzalo Díez (7 días) completan el reparto junior y también meterán baza en algún momento en la historia entre los dos protagonistas.

Pese a ser una serie muy coral con gran peso de los personajes femeninos, también hay un grupo de profesores que tomarán el relevo a Luis Merlo, Natalia Millán, Raúl Fernández y la mítica Amparo Baró. Serán Natalia Dicenta, como directora del centro, Ramiro Blas (Vis a vis) como su mano derecha, Mina El Hammani (Élite) como profesora de Ciencias, Joel Bosqued (Madres: Amor y vida) como el profe de Música, y Alberto Amarilla (Fuga de cerebros, Velvet, Carlos rey Emperador) en el papel de uno de los monjes, docente de Latín.