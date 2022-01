Las intrigas palaciegas en Jordania

El príncipe Hamzah, hermanastro del rey Abdalá II, lleva arrestado desde abril. Aunque en su momento la casa real de Jordania aseguró que Hamzah había prometido acatar las normas y cejar en sus críticas al rey (supuestamente había participado en un complot para derrocar al monarca actual), lo cierto es que la situación no ha cambiado demasiado en estos últimos nueve meses.

Su madre, la popular reina Noor, ha alzado la voz para pedir justicia y que no se sigan vulnerando los derechos de su hijo.

Noor de Jordania, cuarta esposa del rey Hussein, ha utilizado las redes sociales –su Twitter, donde se muestra especialmente activa– para clamar por lo que está ocurriendo acerca de dichas intrigas palaciegos con su primogénito, de quien asegura que "todavía espera justicia". "¿Qué intención hay detrás de esos extraños rumores sobre que ahora está en Canadá, cuando el príncipe Hamzah, aún en prisión domiciliaria en Jordania, continúa esperando justicia y sus derechos humanos y jordanos básicos para poder defenderse por difamación?", ha escrito la que fuera reina consorte entre 1978 y 1999.

What is the intent behind bizarre rumours about his being in Canada, when #PrinceHamzah ,still in Jordanian home imprisonment,continues to wait for justice and his basic human and Jordanian right to defend himself against character assassination.