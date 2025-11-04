Irene Rosales: de la ruptura con Kiko Rivera a los planes de futuro con Guillermo

Irene Rosales ha ofrecido una nueva entrevista tras su sonada ruptura con Kiko Rivera y el inicio de una nueva relación sentimental junto a Guillermo, un empresario sevillano. La modelo, tras protagonizar varias portadas de revista en las últimas semanas, ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su relación con Kiko Rivera, el padre de sus dos hijas.

Tras la ruptura, el dj ha puesto el foco en la música, mientras que Irene está centrada en el deporte, el cuidado personal, sus hijasy Guillermo, su nueva ilusión. La influencer ha hablado alto y claro sobre los motivos que han propiciado la ruptura de su matrimonio.

“Siempre he sido una persona que soluciona los problemas en el momento, persono y se me olvida. Si no, lo hubiéramos dejado mucho antes. No me acuerdo ni de la mitad”, ha contestado tras ser preguntada por las supuestas infidelidades del hijo de Isabel Pantoja.

La modelo ha reconocido que se le pasó muchas veces por la cabeza dejarlo, pero no se atrevía a dar el paso definitivo. “Hemos tenido nuestras discusiones. Nunca he estado varios días sin hablarnos. Quizás por eso también hemos llegado a desenamorarnos. Se me pasó muchas veces decir ‘ahí te quedas’, pero no lo tenía claro en mi vida y no quería dar pasos en falso”, ha explicado. Lo peor de la ruptura fue el momento en el que se lo comunicaron a sus hijas. “El peor día fue comunicárselo a las niñas. Fue muy rápido, porque a los tres días de tomar la decisión ya se lo dijimos”, ha añadido.

Irene ha reconocido que ha tragado sola con las presuntas infidelidades de Kiko Rivera, una circunstancia que mantuvo alejada del alcance de su familia. “Mi madre se enteraba de esto, pero nunca me dijo nada. Mis hermanas tampoco me han dicho nunca nada. No he tenido paño de lágrimas y me lo he comido sola. No sé cómo se perdona, pero ha sido un momento de mi vida y ahora no lo perdonaría. Eso sí que no lo quiero en mi vida”, ha señalado.

A las infidelidades había que añadir los problemas que tenía el dj con las adicciones. “Yo he aguantado mucho porque he querido acabar con el problema, para mí lo fácil hubiera sido huir, pero sabía que, si me iba, él no iba a aguantar. Mi mayor apoyo es mi madre y yo no le he contado ni la mitad, se lo oculté a todo el mundo. Llamar a su madre fue mi última bala, le di un ultimátum, le dije que hacía las maletas y me iba y así es como abrió los ojos”, ha relatado.

Ahora, Irene ha recuperado la sonrisa junto a Guillermo. “Estoy enamorada. Me da hasta vergüenza decirlo, pero sí. Estoy ilusionada, me cuida muy bien, nos estamos conociendo, estoy feliz y estoy enamorada 100%. Todavía no conozco sus defectos, solo sus virtudes”, ha contado.

Sonsoles Ónega le ha preguntado sobre sus planes de futuro con Guillermo, entre los que se encuentra aumentar la familia. La modelo, en un principio, lo ha negado rotundamente. “Nunca se puede decir ‘de este agua no beberé’. Es verdad. Pero estamos conociéndonos aún, no me veo ampliando la familia”, ha zanjado.