Isa Pantoja: una depresión postparto sin el apoyo de su familia

Isa Pantoja ha pasado por unos días complicados después del nacimiento de su hijo Cairo, su segundo retoño y el primero con su marido, Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja ha sufrido una depresión postparto que ha tenido que afrontar sin el apoyo de su familia. No se trata de nada nuevo, pero por ello no quita que sea doloroso, más aún en momentos de tristeza y debilidad. La televisiva ha contado en una entrevista exclusiva para la revista Lecturas cómo ha vivido la depresión postparto.

“Me centré en estar bien físicamente y nunca pensé que me fallaría la cabeza. Algunos días no me puedo levantar de la cama. No quiero estar así”, son algunos de los titulares que han repasado en el programa TardeAR. Unas demoledoras palabras para una joven que se ha acostumbrado a vivir sin el apoyo de su familia, ya que lleva años sin hablarse con su madre Isabel Pantoja y su hermano Kiko Rivera.

La influencer está muy orgullosa de la familia que ha formado junto a Asraf Beno. “Soy súper feliz cuando miro a mi familia”, ha expresado. Isa ha reconocido que en su segunda maternidad han aparecido las inseguridades. “Me daba pena tener al bebé, pensaba que me lo iban a quitar y que no iba a ser mío”, ha contado.

Isa ha desvelado el nombre de la persona que se interesó por ella tras el nacimiento de su hijo. No se trata de su prima Anabel Pantoja, con la que aparentemente mantiene una buena relación. “María del Monte es la única de mi familia que me escribió al nacer mi hijo”, ha zanjado.