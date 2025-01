Isa Pantoja se desmaya de manera repentina en su cuarto mes de embarazo

Nuevo susto para el clan Pantoja. Tras el ingreso hospitalario de la hija de Anabel Pantoja, Isa ha protagonizado un revés en el cuarto mes de embarazo. La hija de Isabel Pantoja ha explicado lo ocurrido en su cuenta de Instagram, ofreciendo la última hora de su estado de salud. Al parecer, la joven ha perdido el conocimiento cuando estaba con su marido, Asraf Beno.

Es cierto que los últimos días han sido de mucha tensión debido al ingreso de Alma, la hija de su prima Anabel. Una noticia que ha conmocionado a toda la familia, que se ha desplazado hasta Gran Canaria para apoyar y estar cerca de la influencer. Isa, que ha estado unos días ausente en las redes sociales, ha reaparecido para detallar su último contratiempo. La hija de Isabel Pantoja ha perdido el conocimiento en mitad de una tienda. Tras unos días con taquicardia, Isa ha terminado desmayándose.

Isa Pantoja ha explicado lo ocurrido en varias 'stories' de Instagram. / INSTAGRAM

“Hoy estaba en una tienda de pie, y he empezado a sentir taquicardia, que también la sentí ayer y antes de ayer. He empezado a sentir sudores, náuseas, como que me mareaba, he cerrado los ojos, veía todo negro, como estrellitas, ya ni escuchaba a Asraf… y ya no sé qué ha pasado. He perdido el conocimiento y cuando me he despertado había un montón de gente a mi alrededor”, ha relatado.

La colaboradora de 'Vamos a ver' se ha llevado un susto en su cuarto mes de embarazo. / INSTAGRAM

La colaborada de Vamos a ver ha reconocido que en los últimos días no le ha prestado mucha atención a su embarazo, ya que todos los focos apuntaban hacia el ingreso de la hija de Anabel. “No le he prestado nada de atención a mi embarazo. Esta semana sí que tengo pruebas. Me he asustado porque la despertarme no sabía lo que había pasado, pero me dieron Coca Cola y ya mejoré. Supongo que será la tensión, así que ya os contaré… pero que sensación más mala. Es como que el pulso se acelera, te quedas sin fuerzas, con pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no te acuerdas de nada”, ha explicado sobre el susto que ha sufrido en su cuarto mes de gestación.