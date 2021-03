La tercera edición de La isla de las tentaciones está más caliente que nunca. El paso de las parejas por las villas de la República Dominicana ha generado mucho juego a Mediaset. Esta semana se cierra el círculo con los debates que está emitiendo Telecinco, el último tendrá lugar esta noche a las diez. La actualidad de la isla gira en torno a un triángulo amoroso: Marina, Isaac y Lucía.

Marina conectó desde el primer momento con Isaac. El tentador conquistó el corazón de la sevillana, y aunque ella optó por salir sola del reality, la realidad es que se buscaron fuera. Lejos de la burbuja de la isla el romance no ha cuajado. Y encima ahora se ve salpicado por un encuentro entre Lucía, la mejor amiga de Marina, e Isaac. Manuel, ex novio de Lucía, anunciaba que iba a desvelar una información a modo de bomba. Fue entonces cuando la gaditana se adelanta y revela que ambos habían intimado.

Lucía ha confesado que desde su llegada a España su corazón comenzó a latir por Isaac ante el asombro de los colaboradores que permanecían en plató. "Me di cuenta de que me gustaba. Se lo digo a Marina y ella me dijo que no pasaba nada y que lo sabía desde el primer momento", aclara. Cuando Lucía se entera de que Marina e Isaac han roto su relación, queda en Madrid con Isaac. "Nos hemos dado un par de besos", apunta sin desvelar si hubo algo más entre ellos.

Después de la confesión de Lucía aparece en escena Marina desde la sala de invitados. "Yo estoy todavía flipándolo. Me lo dicen y sigo sin creérmelo. Estoy deseando echármela a la cara porque no ha tenido dos pares de decírmelo así. Me lo dijo a los seis meses y esto viene de antes. Ella lo sabe", replica. Marina ha desvelado que tras su paso por la isla se fue a vivir con Isaac a Barcelona. Un día recibe un mensaje de Lucía en el que le cuenta lo que siente por Isaac. A pesar de ello, la pareja opta por darle normalidad al asunto.

El giro se produce cuando cambia la actitud de Isaac hacia Marina. "Me pidió un tiempo porque se notaba frío". Marina no contempla esa opción y le dice que lo mejor es que cada uno siga su camino. "Se va a Madrid y me entero por una persona de confianza que Lucía ha reservado una habitación con él para pasar la noche". La andaluza pidió explicaciones a los dos, pero ambos rehuyeron el asunto. Finalmente, Marina se entera de la traición por una llamada de su madre a la defensora de Lucía en los debates. Además, se suma otra información. "Yo estoy en Sevilla destrozada y me llega que Isaac se ha liado con Bela", añade.

La historia no acaba ahí. Antes del debate Isaac se presenta en la habitación de Marina para hablar con ella. "Hemos hablado y a mí incluso me da pena por ella. Ella se está enchochando y él te puedo asegurar que no. Me dijo que estando con ella pensaba en mí", concluye.