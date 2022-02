Isabel Pantoja habla por fin

Isabel Pantoja ha pronunciado sus primeras palabras en medio de la polémica entre sus hijos Kiko e Isa. Después de casi un año de silencio, la cantante sostiene que "lo que tenga que pasar, pasará", refiriéndose al conflicto entre sus hijos, durante una conversación de algo más de siete minutos que ha reproducido el programa Sálvame, de Telecinco.

Tras el fallecimiento de su madre, Pantoja se muestra desafiante frente a los que opinan que se encuentra hundida y encerrada a cal y canto en su finca Cantora. "Pero ¿quién te ha dicho que yo esté encerrada en una casa? Yo tengo profesionales que me ayudan y la ayuda también llega de todos los fans que me quieren", sostiene durante la charla con el periodista Ricardo García. "Con lo de mi madre no lo estoy pasando bien. Estoy huérfana absoluta. Pero tengo profesionales que me ayudan", confiesa sincera.

Sin hacer referencia a las grandes polémicas que han rodeado su vida en los últimos meses, la artista confiesa que "el karma hay veces que llega y otras que no, o llega más tarde de lo que una quisiera. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que suceder, va a suceder y ante eso pues ese es el destino de cada persona y nada más". Un mensaje que podría ir dirigido a su hijo Kiko Rivera, que le declaró la guerra durante el especial Cantora: la herencia envenenada, o contra Julián Muñoz y su reciente docuserie No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad.

Además, Isabel confirma que le gustaría retomar su gira de conciertos por América "dentro de muy poco" y que tiene el apoyo total y absoluto de su hermano Agustín Pantoja, desmintiendo así los rumores de un posible enfrentamiento entre ambos debido a los nuevos problemas judiciales que tienen: "Estamos unidos y los fans me quieren. No tengo ninguna duda. Esa energía me llega".

Aunque no tiene redes sociales, asegura que está muy cerca de sus fans y que en breve volverá a los escenarios por ellos: "No me gusta nunca la violencia ni nada de eso, por eso yo no tengo redes. Pero me llega la energía de la gente que me quiere", concluye.