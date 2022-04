Isabel Pantoja aclara si ha desheredado o no a sus hijos

"Mis hijos y mi familia son lo más importante de mi vida y todo lo que tengo es suyo, lo mucho o lo poco", ha confesado en una conversación a José Antonio Avilés, desmintiendo así la información de Gema López, quien aseguraba en Sálvame que la cantante había tomado esta drástica decisión. En cuanto a las deudas que tiene en estos momentos y su mala situación económica en general la tonadillera ha asegurado que para solucionarla va a "hacer lo que he hecho toda mi vida, cantar".

José Antonio Avilés ha asegurado que fuentes cercanas a la cantante le han contado que su visita a la notaría se debe a que tenía que firmar una serie de papeles por el fallecimiento de su madre, Ana Martín. "Tiene un testamento hecho que no lo ha cambiado en ningún momento, ni en los peores momentos, ni cuando estaba en la cárcel", afirma el colaborador.

La cantante se enfrenta de nuevo a una posible pena de prisión por una deuda de 50.000 euros que tiene. El primer día del juicio no estuvo exento de polémica, por la cantidad de prensa que se acumuló a la entrada del juzgado. "No tengo nada que decir, todo es una injusticia y todos lo sabéis que es así, yo también, pero no voy a hablar", han sido sus primeras palabras al respecto.