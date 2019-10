Pantoja e 'Isa Pi': la familia que la tele separó

El enfrentamiento de Isabel Pantoja y su hija Isa, conocida artísticamente como Isa Pi (Isa P.) tras su debut musical, parece haber llegado a un punto de no retorno, después de muchas lágrimas derramadas y todavía más reproches directos o a través de terceras personas. Una guerra familiar cuyo campo de batalla son los platós, lugar en el que la tonadillera ha centrado su último ataque.

Según la revista Lecturas, la cantante se ha propuesto acabar con la carrera televisiva de su hija. De hecho, ella personalmente ha hecho algunas llamadas a jefes de Mediaset para pedir su cabeza o, lo que es lo mismo, que deje de trabajar como colaboradora en El programa de Ana Rosa. Al parecer, convertida en estrella de Telecinco tras su paso por Supervivientes y el inminente estreno de Idol Kids –en el que participará como miembro del jurado–, Pantoja quiere evitar a toda costa que Chabelita hable de ella y de los suyos.

Isabel Pantoja, desde luego, no está pasando por su mejor momento a nivel personal. Su madre está muy débil y su hija le está dando muchos quebraderos de cabeza. Una de las últimas polémicas se originó a raíz de la presentación del single de Isa Pi. La pequeña del clan se quejó de que estuvo durante todo el evento esperando a ver si aparecía su madre, pero nunca llegó. Pero posteriormente la matriarca lo ha dejado todo claro a través de Raquel Bollo, una de sus representantes en el programa Sálvame: "Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga más la víctima. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo".

Decepcionada con Chabelita y humillada como madre, la folklórica sostiene que las malas compañías de su hija son las que han provocado su distanciamiento, en concreto el actual novio de Isa, Asraf. Con su hermano, Kiko Rivera, tampoco se habla ya que tanto él como su mujer, Irene Rosales, la acusan de haber filtrado la noticia de que él le fue infiel con Sofía Suescun. De modo que Isa P. se encuentra más sola que nunca; con trabajo en la música y en la tele, pero sin familia que la apoye.