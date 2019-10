Isabel Pantoja retoma su papel de personaje televisivo

Isabel Pantoja sigue adelante con sus proyectos en televisión de la mano del contrato millonario que cerró hace algunos meses con Mediaset. Superada la aventura de Supervivientes, la cantante asume ahora el rol de coach como miembro del jurado en Idol Kids, el nuevo talent show que emitirá Telecinco a comienzos de 2020 y del que ya ha grabado gran parte. Enfrentándose por primera vez a la prensa desde el ingreso de su madre y en medio de su enfrentamiento público con su hija Chabelita (ahora Isa Pi), Pantoja presentó el nuevo programa junto a Jesús Vázquez, Edurne, Carlos Jean y diversos directivos del grupo y la productora. La tonadillera se mostró ilusionada, divertida, tranquila y con complicidad con sus nuevos compañeros de trabajo. Pero no todo fueron buenos gestos. También le costó bastante responder a las preguntas de los periodistas en el corrillo posterior a la rueda de prensa. "¿Por qué tengo que ir? Yo me quiero ir a mi casa ya. No tenemos nada más que decirles, ya lo hemos contado todo en la rueda de prensa", eran sus palabras. Al final accedió pero a la artista, al parecer, le está costando pasar de estar sobre el escenario a frente a las cámaras.

La cantante, a pesar de todo, ha declarado que se encuentra "muy feliz" en su nuevo trabajo como jurado, ya que después de una trayectoria artística tan extensa es muy consciente de define a una auténtica estrella: "Lo difícil es mantenerse, no llegar". En esa línea, se ha sincerado sobre la fama. "Es muy difícil después de cuarenta y tantos años estar aquí. Eso es lo que queremos, que de Idol Kids salga un gran artista que perdure y sea una megaestrella", ha dicho en una intervención sin preguntas sobre su vida personal, tampoco sobre la incipiente carrera de su hija. "A mis hijos no los hubiera presentado a un programa así porque hay un botón rojo", ha reconocido, antes de destacar que ella se preparó durante tres años y medio para grabar su primer disco con 15 años, aprendiendo ante un público y formándose "para ser una estrella".

Como una de las más grandes que es, la artista ha acaparado toda la atención mediática. Jesús Vázquez, el presentador, ha adelantado que en Idol Kids se verá a una Isabel Pantoja que nunca habíamos visto, demasiado benévola quizás para decir 'no' a ún niño. "Es superior a mí ver a un niño llorar", se excusó ella.

La grabación del programa tuvo que verse interrumpida cuando doña Ana, la madre de Isabel, tuvo que ser ingresada de urgencia tras sufrir un ictus. La tonadillera se ausentó del rodaje para estar al lado de su madre, sobre quien han contado cómo se encuentra, tras superar las primeras reticencias a hablar de ella. "Sé que está mejor, pero estoy deseando que llegue esta noche para estar en casa, verla y abrazarla y besarla", ha explicado sin poder evitar emocionarse. Isabel ha tenido que contener la emoción al hablar de su progenitora: "La amo. Nunca ha sido mi manager, ni madre de artista. Es mi madre y nada más. Siempre estuvo a la sombra de su hija. Jamás ha salido en un programa de televisión. Tuvo que apartarse de mí para cuidar a mi hijo que sólo tenía siete meses. Una madre es lo más grande del mundo". Y, al decir esto, finalmente algunas lágrimas han asomado a sus ojos.