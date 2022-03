Kiko Rivera reacciona ante el juicio a Isabel Pantoja

La comparecencia de Isabel Pantoja en los juzgados el martes ha generado todo tipo de comentarios, fundamentalmente por la situación anímica que presentó la tonadillera en su declaración ante el juez y su llegada a los juzgados, rodeada de prensa y fotógrafos. Anabel Pantoja, la sobrina de la cantante, criticó en concreto el mal trato que se dio a su tía en su entrada al juicio ya que, a su parecer, se podía haber previsto más seguridad o haber instalado vallas, pues no se mantuvo ninguna distancia de seguridad y el acoso mediático fue obvio. El último en pronunciarse sobre la visita a los juzgados de su madre ha sido Kiko Rivera, criticando el revuelo que se ha generado aunque manteniendo las distancias con su progenitora.

"Ayer fue un día complicado. Soy humano, tengo corazón y no fue un momento precisamente bonito", ha criticado en sus stories de Instagram. "Cuando estamos en caliente y enfadados, podemos llegar a decir cosas que realmente no sentimos, así somos los humanos", ha reflexionado. "Espero de corazón que a mi madre no le suceda nada malo. Ya es hora de que se ponga en manos de gente que le pueda ayudar y, aunque le duela, separarse de quien no le hace bien" (en clara referencia a su tío, Agustín Pantoja, hermano de la artista).

"La mejor defensa no es atacar y alegrarse del mal ajeno, se puede volver en tu contra, eso deberían aprenderlo algunos", ha escrito. "No se equivoquen, yo ya no formo parte de esa familia, pero eso no quita que ayer fuese un día de mierda. Recuerden siempre que soy humano y, aunque no quiera saber nada de esto, no deja de ser mi madre".

Un mensaje ambigüo, cargado de sentimientos encontrados que, en cualquier caso, habla de una reconciliación imposible. Su madre está pasando por uno de los momentos más duros de su vida, pero él no quiere saber nada del tema. "Si te equivocas, pagas, y eso es algo que, por suerte o por desgracia, es así", ha expuesto.