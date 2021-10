Pantoja y Kiko, a un paso de reconciliarse... con exclusiva por medio

Tras el reencuentro de madre e hijo debido a la muerte de la abuela del último, Isabel Pantoja y Kiko Rivera están cerca de protagonizar su reconciliación definitiva. Algunos periodistas apuntan, incluso, que en pocos días habrá una exclusiva de ambos juntos.

Afirma el entorno cercano al DJ, que Raquel Bollo fue la que animó a Kiko a viajar a la Península para acompañar a su madre tras el fallecimiento de doña Ana. "Si no lo haces, te vas a arrepentir toda la vida", cuentan que le dijo. A Anabel, por el contrario, le sentó muy mal cuando su primo le llamó a la mañana siguiente para informarle de que no iba a asistir a su boda. Esto provocó una discusión que acabó con Kiko dejándola de seguir en las redes sociales.

Belén Esteban asegura que Kiko Rivera e Isabel Pantoja han vuelto a hablar tras su reencuentro en Cantora 💥 https://t.co/SOgcbnNIP1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 4, 2021

Kiko también dejó de seguir a su hermana, Isa Pantoja. "Me hubiese gustado que hubiesen estado más personas. Siempre has hecho muchas cosas por nosotros, para que la familia esté bien y creo que hoy necesitabas de nosotros, porque te lo mereces", eran las palabras cargadas de sentimiento que Isa le dedicó a Anabel el día de su enlace en la isla canaria de La Graciosa. Unas palabras que quizás no gustaron a Kiko, por el lugar en el que su hermana le colocaba. "He tomado mis decisiones. No sé si serán correctas o no pero son las mías", decía el hijo de Pantoja este lunes haciendo referencia a la ruptura familiar. Posteriormente, a lo largo del día se retractaba y volvía a incluir a Isa, no así a Anabel. Aunque su relación con su primo vive actualmente sus horas más bajas, la sevillana ya no está dispuesta a ir detrás de Kiko, ni de pedir su perdón.

La tonadillera, por su parte, ha hablado varias veces por teléfono con su hijo tras verse en Cantora el jueves, y Kiko tiene pensado acudir a Cantora con su mujer, Irene, los próximos días para hablar de la difícil situación familiar.