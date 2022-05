Todos los detalles del regreso de Isabel Pantoja a los escenarios

El concierto de Isabel Pantoja en Buenos Aires, después de años de silencio musical, ha sido un rotundo éxito. Programas como Sálvame y Socialité, de Telecinco, han comentado estos últimos días que la acogida del público argentino no había sido la esperada, pero nada más lejos de la realidad. En los vídeos que han publicado algunos fans de la tonadillera en las redes sociales se aprecia un lleno absoluto en el Luna Park de Buenos Aires, cuya capacidad es casi de 10.000 personas, uno de los auditorios más grandes del país.

Isabel Pantoja ha triunfado en Argentina pero en España serán capaces de decir lo contrario ¡Benditas fotos y videos que prueban el llenazo! 😌 pic.twitter.com/5LaUVt6EAq — Aryan*🌸🌷🌷🌷🌷🌸*🌷🌸🌷🌷🌷🌷🌸*☝Isabel Pantoja (@aryansc_) May 25, 2022

Durante la actuación, que duró casi tres horas, la artista se cambió tres veces de vestuario y ofreció un repertorio de más de veinte canciones que hicieron las delicias de sus seguidores. Uno de los diseños, morado con lentejuelas, llamó la atención, así como una bata de cola roja.

La extensión del espectáculo y la cercanía de Pantoja emocionaron al público, que agradeció su generosidad tras varios años sin pisar Argentina: "¡Viva Argentina, viva Buenos Aires!", dijo la cantante en algunos momentos del concierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alberto Dugarte (@albertodugarte)

Interpretó su conocido tema Enamórate y se emocionó al cantar América, América mientras sus incondicionales la vitoreaban sin parar. Isabel concluyó el espectáculo prometiendo volver pronto a aquella tierra: "Me pesa no haber venido todos estos años, os quiero con toda mi alma y voy a venir más seguido", manifestó Pantoja, quien tiene previstos también dos recitales en Chile, en el Gran Arena at Sun Monticello Casino (Mostazal) el viernes y el sábado, y concluirá esta minigira en el Plaza Arena de Lima (Perú) ante más de 10.000 espectadores.

Y el público argentino lo sigue dando todo#ConciertoIsabelPantoja pic.twitter.com/pxYuHGDFQ4 — Aryan*🌸🌷🌷🌷🌷🌸*🌷🌸🌷🌷🌷🌷🌸*☝Isabel Pantoja (@aryansc_) May 25, 2022

Isabel Pantoja ha retomado su carrera artística tras un parón motivado por la pandemia y lo ha hecho fundamentalmente por necesidad económica, pues sobre su finca Cantora pesa un embargo que podría provocar que la perdiera. Además, la tonadillera atraviesa un delicado momento familiar debido a su enfrentamiento con su hijo Kiko por la herencia de su padre, Paquirri. El frente judicial, de momento, parece en paréntesis tras ser absuelta en su último juicio por insolvencia punible.