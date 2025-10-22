Isabel Preysler habla del amor de su vida y de las tórridas misivas de Vargas Llosa en sus memorias

Mi verdadera historia es el título de las memorias de Isabel Preysler que irrumpe en las librerías para desmontar décadas de especulaciones y más de una falsedad, según ella.

Vestida con un traje sastre verde agua que acentuaba su silueta eterna, la socialité de 74 años nacida en Manila en 1951, en una familia de seis hermanos, de los que ha perdido a dos, se presentó ante un centenar de periodistas en la rueda de prensa de presentación.

Acompañada por su hija Tamara Falcó, Isabel justificó el libro con un objetivo: “Se han dicho tantas cosas falsas que ahora lo hago yo. Tengo la edad adecuada”. Editado por Espasa con matices tras revisiones de sus hijos, quienes borraron pasajes crudos del borrador, el volumen dedica páginas a una infancia “inmensamente feliz” en Filipinas, con una adolescencia “complicada” por padres estrictos, y reivindica la bondad como legado para sus nietos.

El clímax recae en el fallecido Mario Vargas Llosa, su pareja de ocho años (2015-2022), cuya ruptura la dejó perpleja ante el “empeño de su entorno” por victimizarlo. Para rebatirlo, publica cartas ardientes del Nobel. Su gran amor, su tercer esposo, Miguel Boyer, de quien enviudó en 2014. Y sobre el esposo de Tamara, Íñigo Onieva, lo quiere “como a un hijo más”.

La presentación se desarrolló a lo largo de medioa hora en el salón Bergère del madrileño Hotel Ritz.

Preysler insiste en que sus memorias son "la realidad con matices", tras contar el visto bueno, y elimnación de párrafos, con la lecturas de sus hijos Chábeli, Julio José, Tamara y Ana Boyer. Eliminacion de pasajes para que sea "mejor" para todos.

Sobre su relación con Vargas Llosa, sigue lamentando que a principios de 2023 se dijera desde su entorno familiar que fue un "desgraciado a su lado. El libro incluye cartas del Nobel en la que aparecen tórridos fragmentos como "me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón, viendo la lucecita verde que asoma en el fondo de sus ojos por momentos, sintiendo la suavidad sedosa de tu piel. Te extraño, te quiero, el mundo parece vacío y sin vida cuando no estás conmigo", relataba el escritor hispano-peruano, Preysler publica esas misivas porque son de su propiedad, para demostrar el grado de enamoramiento de aquella pareja.

Isabel Preysler en la presentación de su libro de memorias / EFE

Y sobre lo que le ha dolido en estos años, ajustando así cuentas, es el relato de su infancia en Filipinas y todo lo que rodeaba sus hermanos (Beatriz, Carlos, Joaquín, Enrique y Victoria).

Con el libro también aclara cómo fue su relación con sus tres maridos, comentarios en la prensa que afectaban a su vulnerabilidad, y un cuarto matrimonio, el de Vargas Llosa, que puede ser considerado así aunque no hubiera papeles firmado. Sobre Boyer ha subrayado que ha tenido muchos amores, "pero él fue el definitivo".

Ante su presente, en el contexto de esta publicación, Preysler confiesa: "Estoy llevando una vida tranquila, que es lo que necesitaba para escribir".

Y aún tuvo margen para detallar lo vivido con Íñigo Onieva y su regreso tras romper por infidelidad. "Tamara cree en el perdón y me ha hecho creer en él. A Íñigo lo quiero como un hijo más, tanto como a Fernando y Christian; es uno de la familia", ha reconocido la reina de las portadas ante la presentación de Mi verdadera historia.

Biografía de Miguel Boyer

Memorias de Tamara Falcó