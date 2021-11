Primera infidelidad, y no será la última

La tercera entrega de La isla de las tentaciones 4 arrancó con la primera hoguera de los chicos. Todos menos Nico pudieron ver como están actuando sus parejas en Villa Paraíso y aunque para ninguno fue un buen trago, Álvaro fue el que más tocado salió tras ver la conexión de su novia con el tentador canario, Suso.

Pero el disgusto le duró bien poco. Su vuelta a la casa culminó con una fiesta en la que el valenciano quiso dar rienda suelta a la tensión sexual que tiene con Sabela, la tentadora gallega que le ha vuelto loco. Lo que empezó con un baile de lo más sensual, terminó con lametones en el cuello que desataron la locura en Villa Playa.

Cuando se presentaron en el reality, Álvaro y Rosario, los amantes de Teruel, contaron que en alguna ocasión habían entrado en un bucles de infidelidades y se dedicaban a ponerse los cuernos una y otra vez, porque llevaban el ojo por ojo, diente por diente, al extremo. Y exactamente lo mismo ha ocurrido en el programa. Era una de las parejas por la que menos se apostaba a causa de los antecedentes que ellos mismos narraron, y ha hecho falta muy poco tiempo para que ambos dudaran de su relación.

"Como sigamos con lo de los besos en el cuello, se me va a ir la cabeza", comentaba el valenciano, a solas con Sabela, quien le animaba a controlarse, pese a que al poco de conocerle le mordió en la piscina y le besó el cuello en varias ocasiones. "¿En serio me tengo que controlar? ¿Me lo dices tú? Porque yo puedo controlarme", afirmaba. "¿Pero tú quieres controlarte? Porque yo necesito una tentación aquí", insistía para terminar diciéndole que necesitaba ver algo de ella para dar el paso. "Despiértame algo, que yo ya te he despertado bastante a ti, creo yo". Ante las palabras de Álvaro, Sabela se lanzó a lamerle el cuello que terminó con un beso apasionado entre ambos. Lo que provocó que se convirtieran en los protagonistas de la primera infidelidad del programa provocando que las alarmas sonaran en la casa de las chicas.

"No he venido a perder el tiempo con nadie y si te lo doy a ti, es porque realmente me apetece". Con estas palabras, el valenciano trataba de convencer a Sabela de que no había actuado por despecho, a lo que ella quiso apuntar que "yo también pienso que tienes novia".

"Me suda la po... mi novia" le soltó sin cortarse ni un pelo. Después le aseguró que "no estoy sintiendo que mi novia me pueda hacer daño y yo pueda estar haciendo esto por despecho". "Lo hago porque me importas y me llamas tú, además de que me haces sentir unas cosas que nadie más aquí me hace sentir", quiso subrayar el novio de Rosario, tras lo cual reconoció incluso estar "sintiendo lo mismo que cuando empecé con ella. Eso significa algo".

La forma en la que se vacía el jacuzzi de gente 👀😂🔵 #LaIslaDeLasTentaciones3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/OvoXy4m6E3 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 24, 2021

La infidelidad no solo se quedó en un beso. Parece que entre ellos ha empezado a surgir algo y dan rienda suelta a sus sentimientos. Álvaro y Sabela han seguido protagonizando tórridos momentos en el jacuzzi ante la mirada atónita de sus compañeros.