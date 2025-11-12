‘Los Javis’ firman una triste despedida con su ruptura después de 13 años de relación

Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, han separado sus caminos después de 13 años de relación sentimental. Así lo ha avanzado El País, que asegura que el final de su historia de amor no repercutirá a su vínculo profesional, por lo que tienen previsto seguir adelante con sus proyectos, tanto en el cine como en la ficción. El último de esos proyectos sería La bola negra, una película que llegará a las salas de cine de nuestro país en 2026.

Javier Calvo y Javier Ambrossi llevan viviendo juntos desde 2012, aunque no fue hasta el año pasado cuando adquirieron un espectacular chalé en Madrid. Ahora, con la separación, es toda una incógnita el futuro de la vivienda por la que tanto lucharon. La noticia ha sentado como un jarro de agua fría entre sus seguidores que no se esperaban que una de las parejas más afianzadas de la industria cinematográfica se separase.

No obstante, parece que ambos quieren continuar con sus lazos profesionales. Los Javis son los creadores de películas como La Llamada y de reconocidas series como Veneno, Paquita Salas, Superstar o Cardo. Javier Calvo y Javier Ambrossi pondrán todo de su parte para que la ruptura no frene sus deseos de crear de manera conjunta. Su último proyecto, la película La bola negra aborda las historias vitales de tres hombres conectados por la sexualidad, el dolor y la herencia. Rodada en España, aún no tiene fecha de estreno, aunque se espera su lanzamiento para el próximo año. La película cuenta con Penélope Cruz entre el elenco de actores que conforman su reparto.

Los rumores sobre una posible ruptura estaban en el ambiente. De hecho, en sus últimas apariciones no estaban juntos, una circunstancia poco usual si echamos la vista atrás en el tiempo. Paco León, amigo de ambos, ha confirmado que estaba al tanto de la ruptura.

La primera reacción de los protagonistas de la ruptura ha llegado de la mano de Javier Calvo. El director de cine ha optado por evadirse de la realidad con el visionado de la película Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. “Ayer en medio de todo el jaleito fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo. Una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino”, ha posteado en alusión a su actual estado sentimental. Por su parte, Javier Ambrossi ha decidido desconectar de las redes sociales.