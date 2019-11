Jennifer Aniston se convierte en icono

Los premios People’s Choice han distinguido este año a Jennifer Aniston con el People’s Icon Award, un galardón especial otorgado a un artista por su brillante trayectoria profesional y personal. La actriz recogió la estatuilla de manos de su compañero y amigo Adam Sandler, quien le dedicó un emotivo discurso. Sin perder la humildad que la caracteriza, Jennifer reconoció que Friends, la serie que la catapultó a la fama, y su personaje de Rachel Green ha sido un "regalo" en su vida.

"Si en cierto modo soy un icono, es porque he formado parte de una serie icónica, con un casting icónico y con un corte de pelo icónico", empezó su discurso, aludiendo a su famosa melena larga a capas que en dos décadas no se ha cortado. "Friends fue algo auténtico, fue el regalo de toda una vida, y no estaría aquí si no fuese por esa gran serie, sin esos cinco actores increíbles, y con una audiencia que se quedó pegada a nuestras historias...", reconoció.

Con un vestido negro palabra de honor y con corsé, que tenía un detalle en la parte delantera: que iba atado con unos pasadores de hilo negro con reminiscencias al estilismo victoriano, la ahora protagonista de la serie de Apple TV, The Morning Show, combinó este outfit con unos tacones abiertos negros y un maquillaje muy natural, como acostumbra: piel bronceada, labial nude, pestañas rizadas y la melena lisa con raya en medio que la caracteriza.

La intérprete, de 50 años muy bien llevados, es la segunda persona que recibe este importante reconocimiento gracias al apoyo de sus seguidores. El año pasado Melissa Mccarthy recogió la estatuilla durante la primera edición de estos premios.

Los People’s Choice Awards son unos galardones creados por el medio estadounidense E! News hace ya 45 años. Durante un par de meses, el público puede votar a sus nominados favoritos mediante las redes sociales y la propia página web, convirtiéndose así en el verdadero jurado de los premios. Este año, Pink, Gwen Stefani y Aniston han sido galardonadas con premios especiales a su trayectoria, mientras que Zendaya, Vengadores: Endgame, Shawn Mendes, Cole Sprouse y la serie Stranger Things se han convertido en algunos de los favoritos de la noche, llevándose a casa hasta dos estatuillas.