Jesulín reaparece tras siete años de silencio

Jesulín de Ubrique ha reaparecido, y lo ha hecho por todo lo alto con una sincera entrevista televisiva en el programa de Canal Sur de Toñi Moreno, en el que ha dejado más de un titular que dará mucho que hablar en los próximos días. El ex torero, poco dado a hablar en los medios de comunicación, ha hecho una excepción con la presentadora de Sanlúcar de Barrameda -amiga suya hace años- con la que ha mantenido una charla de lo más íntima en el espacio de la autonómica Un año de tu vida.

la importancia que su padre, Humberto Janeiro, tuvo en su éxito, puesto que siempre le apoyó a pesar de no tener "un duro". "Mi padre, yo creo que ha sido el artífice de todo, y fue la persona que más me exigió y que después más me ayudó. Mi padre fue una persona que siempre creyó en mi ciegamente. Fue campeón de Andalucía de tiro al plato y las dos únicas escopetas que tenía las vendió para comprarme unas becerras y poder torear. Igualmente mi madre también ha dado todo por mí", ha manifestado el diestro. Emocionado, Jesús Janeiro ha recordado cómo y cuándo decidió ser torero, las dificultades económicas que pasó su familia y

Genio y figura, ha confesado que si no hubiese sido torero habría sido "portero de fútbol", y ha desvelado que sus amigos le llaman 'el linterna'. "El día que tenga que escribir mis memorias esto está ahí", ha señalado, a lo que Toñi Moreno se ha ofrecido rápidamente para ser la autora de la que sería una de las biografías más esperadas del papel couché.

Cuando eres capaz de estar ahí y mantenerte y mandar, algo bueno tienes que tener, independientemente de que se te puedan poner las cosas fáciles. Es una profesión tan especial, tan bonita y tan única. Nos podemos poner todos de acuerdo pero al final el que estaba delante del toro era yo. Hice el anuncio del Cola Cao, una publicidad del Chupa Chups, que lo hacía Johan Cruyff y yo. Eso un purista se la coge con papel de fumar. Yo estaba abierto a todo", ha recordado. Dolido, Jesús ha contado también como renunció a su faceta de cantante porque "la manera de reprocharme era cantarme el 'toa, toa, toa'. Fui consciente, inteligente y responsable. Cuando hice el disco tenía preparado el invierno para hacer galas y me senté con la productora y les dije 'se acabó el cante para mí'. Perdí 80 millones de pesetas porque el que se rajó fui yo. Maté el perro y se acabó la rabia", sostiene. Sin dejar nada en el tintero, y después de que Toñi confesase que Jesulín fue su primer amor -ya ha contado alguna vez la anécdota de que el torero la llamaba por teléfono de madrugada a la casa de la vecina porque ella no tenía-, el de Ubrique ha hablado sobre si la exposición mediática le ha perjudicado en el mundo del toro: "La profesión de torero no regala a nadie nada.

Tras hablar de su primera retirada de los ruedos en 1999 a los 23 años "porque perdí la ilusión", el marido de María José Campanario ha relatado, emocionado, el fatal acciente de tráfico que sufrió tras su reaparición en el año 2001, que a punto estuvo de costarle la vida: "Después de 25 días de estar en la UCI le pregunté al doctor si podría volver a torear. Él me dijo que me reconstruiría la espalda. Tenía seis costillas partidas, el pulmón perforado, un desastre. Me dijo: 'voy a intentar que puedas hacer tu vida sin depender de nadie'. Ahí existió el milagro porque tenía todas las papeletas de haber palmao".

Pese a no sentirse cómodo hablando de su vida personal, Jesulín sí se ha referido a su hijo Jesús, que ahora tiene 13 años, pero ya cuando tenía 6 se puso delante de una becerra: "Pensé, como le pegue un castañazo verás la madre... cogió la muleta, le pegó dos pases y me dijo '¿tu no querías que torease? pues ya he toreado' (...) Lo que quiero es que mi hijo sea buena persona, un tío hecho y derecho. Lo apoyaré en lo que quiera ser. Es lo que tiene que hacer un padre".