Jill Kortevle, la modelo 'curvy' con más naturalidad

Jill Kortevle puede presumir de ser una de las modelos internacionales con más éxito en la actualidad. La holandesa se ha convertido en todo un referente entre las modelos curvy. El hecho de considerarla como modelo de talla grande no ha estado exento de polémica. Jill luce una talla 40/42 y son muchos los defensores que llevan por bandera que estas son tallas de lo más normales pero en ningún caso grandes. Pero si se compara con la mayoría de modelos que se suben a la pasarela o que prestan su imagen a diferentes firmas, sí que marca la diferencia. Pese a tener 27 años, su carrera ya es muy exitosa. Son varias las marcas reconocidas a nivel internacional que han contado con ella para sus campañas.

La última firma en contratar a Jill Kortevle ha sido Zara. La marca de Amancio Ortega ha escogido a la modelo holandesa para protagonizar las fotografías de uno de sus vestidos de edición limitada. Jill aparece en las imágenes con un diseño de punto de estampado de rayas en tonos azules y beige de lo más veraniego. Como fondo, un entorno idílico en el que no falta el mar. De esta forma, Inditex ha visto un reclamo en la joven, con la que ya habían trabajado anteriormente. Y no solo esta marca. Su competencia directa también la ha elegido para algunas de sus campañas.

Jill Kortevle también ha trabajado en los últimos años para Mango, en concreto para Violeta, la rama de tallas grandes de la firma. La modelo protagonizó la temporada pasada una campaña que fue todo un éxito. H&M es otra de las firmas low cost para la que ha trabajado. Pero su carrera va más allá y en su currículum ya cuenta con trabajos con grandes diseñadores. La holandesa ha sido imagen de Alexander McQueen y también ha desfilado para Chanel y Jacquemus. A esto hay que sumar que también ha protagonizado portadas de revistas de moda de referencia. Así que su carrera en el mundo de las pasarelas es de lo más prometedora, y hoy por hoy no le falta trabajo.

Esto es algo que incluso para ella fue toda una sorpresa en su día, porque no pensaba dedicarse al mundo de la moda. Fue una amiga que decidió abrir una agencia de modelos en Holanda la que le propuso abrirse un hueco en el sector. Jill se lanzó, dejó su trabajo en la recepción de un gimnasio y hoy presume de vivir de esta industria. Primero intentó adelgazar para intentar llegar a una talla habitual en las modelos. Pero al ver el sacrificio que tenía que hacer y que no le compensaba, decidió continuar su rutina normal. Su sorpresa llegó cuando, pese a no tener la talla estándar de las modelos, empezaron a llamarla de firmas que jamás se hubiera imaginado. Además, al ver el éxito que comenzaba a tener hace unos años, decidió trasladarse a vivir a Nueva York, donde no le faltan las oportunidades laborales. Y no solo se ha convertido en un referente en el mundo de la moda. También en las redes sociales es todo un icono de naturalidad y realidad.

Jill Kortevle se presenta en Instagram como Jilla Tequila. En esta red social cuenta con doscientos cincuenta mil seguidores, una cifra que no deja de aumentar. Lejos de contar con un perfil repleto de fotos delicadas, elegantes y sofisticadas, combina este tipo de imágenes de algunos de sus trabajos con las fotografías más naturales de su día a día.

La modelo de las cejas pobladas (así se le conoce en el sector), comparte imágenes en las que aparece mostrando sus imperfecciones, sin maquillar, con looks casual que a veces pueden resultar desaliñados y sin ningún retoque con el que aparentar lo que no es. También a través de las redes sociales muestra algunas de sus grandes pasiones. Viajar es una de ellas, algo que gracias a su trabajo no para de hacer. Lo peor de este ámbito es que en la mayoría de ocasiones recibe comentarios despectivos que critican su actitud e incluso su talla. Algo de lo que ella intenta pasar pero que a veces le ha obligado a parar por un tiempo su actividad en las redes sociales. Pero al final siempre vuelve, porque ella tiene claro que es como es y que no piensa cambiar por mucho que le digan.

Además, siempre lanza un mensaje de lo más importante tanto a través de sus redes sociales como cuando concede alguna entrevista. Jill Kortevle tiene claro que independientemente de la talla de cada una, lo importante es estar sana y sentirse bien con una misma. De ahí que se haya convertido en un referente como mujer más allá de la industria de la moda.