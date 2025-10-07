Joana Sanz y Dani Alves ya son padres de su primer hijo en común

Joana Sanz y Dani Alves se han convertido en padres de su primer hijo en común, tal y como ha avanzado Vanitatis. El nacimiento del bebé, del que se rumorea que podría ser una niña, ha tenido lugar en Barcelona, donde ambos residen desde que el futbolista abandonara la prisión por una presunta agresión sexual. La madre ya descansa en su domicilio de Esplugues de Llobregat, según ha informado Vanitatis.

Lo cierto es que el bebé ha llegado en un momento de plenitud para la pareja. La modelo y el exfutbolista, tras un periodo convulso, decidieron darse una nueva oportunidad después de que Alves quedara absuelto del delito de agresión sexual.

La última 'story' que ha compartido la modelo en su cuenta de Instagram. / INSTAGRAM

Precisamente, la noticia del embarazo se supo tan solo tres días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diera a conocer la absolución del brasileño, que permaneció más de un año en prisión provisional hasta la resolución del juicio.

La propia Joana Sanz desvelaba las dificultades que ha tenido que sortear para quedarse embarazada. Antes de lograr su objetivo, la maniquí tuvo que hacer frente a cinco años con un tratamiento de fecundación in vitro, a tres abortos espontáneos, una operación de trompas y un diagnóstico de endometriosis. Finalmente, el matrimonio estrena paternidad, así como una nueva etapa en sus vidas con la que pretenden olvidar el calvario sufrido durante los dos últimos años.