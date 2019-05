Anunciaron su compromiso en 2017 y hace unas semanas conocíamos que se casarían este próximo verano pero, al parecer, todo se ha adelantado. Joe Jonas y Sophie Turner se han dado el 'sí, quiero' por sorpresa en Las Vegas. La pareja, que celebrará una boda oficial en Francia, ha disfrutado de una divertida e íntima ceremonia rodeados de amigos y familiares.

Tras asistir a la celebración de los Billboard Music Awards, donde la actriz fue la encargada de entregar uno de los premios, Sophie Turner y Joe Jonas decidieron no esperar y convertirse ya en marido y mujer. Una ceremonia íntima, al más puro estilo Las Vegas y acompañados de sus más allegados.

Un enlace al que no faltaron Kevin, Nick y su esposa Priyanka Chopra, quien ejerció de dama de honor de la novia. Los Jonas Brothers al completo, que también acudieron a la entrega de galardones, no quisieron perderse la ceremonia en la que Joe daba el 'sí, quiero' por primera vez. Tras a anunciar su compromiso en 2017 por redes sociales, y sus intenciones de boda este verano, Joe y Sophie parece que han querido guardar para la intimidad este sorprendente e inesperado enlace.

Dj Diplo fue el encargado de publicar las imágenes de la boda en redes que, minutos después se convirtieron en virales. En los vídeos se puede ver a Turner, con un mono blanco y con velo, y a Jonas, con un traje gris al estilo años 70 y flores blancas en la solapa, sin olvidar una persona que, vestido como Elvis Presley, ejercía de maestro de ceremonias. Tras intercambiarse los anillos de caramelo que les convertían en marido y mujer, los recién casados posaron sobre un cadillac de color rosa de los años 50 y comenzaron la fiesta con el resto de asistentes.

Sophie forma parte del elenco de la exitosa serie Juego de tronos, en la que encarna a Sansa Stark y que acaba de estrenar su última temporada. La actriz, en una entrevista a Dr. Phil en el podcast Phil in the Blanks, hizo unas declaraciones sobre la dura situación que vivió los primeros años de la producción debido a los comentarios que recibía en redes, que incluso le llevaron a pensar en el suicidio: "Simplemente empecé a creérmelo. Me decía a mí misma: Sí, tengo granos. Estoy gorda. Soy mala actriz", aseguró. Aunque su situación actual es muy distinta. Ha encontrado todo el apoyo y comprensión en Joe, al que asegura querer y sentirse muy querida también por él.

Eso sí, la novia avisó con tan poca antelación de la ceremonia que su propia madre, Sally, de 62 años, asegura que se enteró sólo unas pocas horas antes: "Sophie me llamó y me dijo: ‘Mamá, me voy a casar en Las Vegas’. Estoy encantada y también lo está mi marido, Andrew", comentó al MailOnline.

El motivo de que celebraran esta boda express tiene una explicación muy sencilla y es que, tal y como ha confirmado en exclusiva una fuente a la revista People "tuvieron que casarse en Estados Unidos para que su matrimonio fuera legal, pero la boda se celebrará en Europa". Por eso, el cantante, de 29 años, y la actriz, de 23, celebrarán otra boda en tierras francesas, por la privacidad, aunque tendrá más que nada un carácter simbólico, ya que oficialmente ya están casados. Tras el enorme revuelo que han causado con su ceremonia sorpresa en Las Vegas, queda por ver qué es lo que tienen preparado para su segunda boda.