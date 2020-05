Jorge Fernández tiene la enfermedad de Lyme

Jorge Fernández ha confesado el calvario que ha vivido desde hace tres años debido a una enfermedad digestiva de la que le ha costado mucho curarse. El conductor de La ruleta de la suerte ha revelado en la Cadena Ser que llegó a perder "casi diez kilos" a raíz de esta patología, y su imagen cambió por completo. El modelo y presentador ha explicado que la dolencia que padeció es "la enfermedad de Lyme, que aparece por la picadura de una garrapata". Tal y como comentó, debido a que él estaba con las defensas bajas en ese momento debido al estrés, tuvo consecuencias nefastas. "Si nuestro sistema inmune está bajo, como fue mi caso por una mala gestión del estrés, las bacterias salen a la sangre", ha explicado. Otro famoso que también reveló que sufre la enfermedad de Lyme es el cantante Justin Bieber.

"Se me puso fatal el estómago, a todas horas tenía mucha hinchazón. No veía el momento de curarme", ha narrado Fernández, al que tardaron mucho en diagnosticar lo que tenía y en ese tiempo estuvo investigando por su cuenta. "Como no daban con ello, empecé a estudiar fisiología, medicina, enfermedades relacionadas con el sistema inmune, y te das cuenta de que todo tiene que ver", señala.

Jorge ha dejado claro que él no se ha inventado nunca nada, a raíz de las críticas que está recibiendo por aconsejar sobre temas de salud en el programa Espejo público, y que precisamente está aprovechando el confinamiento para "leer estudios y seguir estudiando el cuerpo humano y el por qué". A pesar de todo, el presentador se muestra optimista: "Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso ideal".