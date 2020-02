Jon Peters, el controvertido y fugaz quinto marido de Pamela Anderson

Pamela Anderson es una caja de sorpresas. La actriz y modelo canadiense anunciaba el pasado fin de semana en su cuenta de Instagram su quinto matrimonio, esta vez con el que hace muchos años fue su pareja, Jon Peters. La chica Playboy compartió una foto en blanco y negro con su cuarto marido –con Kid Rock se casó en dos ocasiones–, a la que acompañaban las palabras: “Feliz pareja”, junto a un corazón. Minutos después, la celebridad borró la entrada, causando el mismo estupor que la buena nueva, y compartió otra en la que aparece tumbada en topless bajo este mensaje: “Nunca te arrepientes de decir que sí”, junto al hashtag #lunademiel. De esta manera, la protagonista de la mítica Los vigilantes de la playa confirmaba la unión con el productor estadounidense, 30 años después de una tórrida historia de amor que no llegó a cuajar.

Y en este fin de semana, tras 12 días de relación, llegaba la ruptura. “Agradeceríamos mucho vuestro apoyo ahora que nos vamos a tomar un tiempo para reconsiderar lo que queremos de la vida y el uno del otro. Hemos decidido de mutuo acuerdo posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en este proceso”, expresaba el sex symbol.

Recupera la ilusión tras la sonada ruptura de Adil Rami

La musa de Hugh Heffner, a la que se vinculó sentimentalmente con Julian Assange –al que visitó en varias ocasiones en la embajada de Ecuador en Londres donde estuvo recluido desde 2012 hasta 2019–, dio finalizado su romance con el futbolista francés Adil Rami en junio del año pasado, debido a una infidelidad que relató con pelos y señales en redes sociales. "Los últimos dos años (o más) de mi vida han sido una gran mentira. Me ha engañado y me ha hecho creer que estábamos muy enamorados. Estoy destrozada por haber descubierto en los últimos días que tiene una doble vida", escribió la ex conejita.

Desde entonces, Anderson parecía centrada en sí misma, en sus proyectos de moda y como activista de PETA, la mayor organización de defensa de los derechos de los animales en el mundo, además de continuar su cruzada a favor del fundador de WikiLeaks, con el que mantiene una estrecha amistad. No había ni una pista del reencuentro con Peters, un enlace que ha puesto al productor de Hollywood de 74 años en primera línea del candelero. Una personalidad con una larga trayectoria profesional, repleta de luces y sombras, y con una retahíla de romances y cuatro matrimonios, la mayoría breves y malogrados.

Ver esta publicación en Instagram #barbrastreisand and #jonpeters Una publicación compartida de barbra.streisand.24 (@barbra.streisand.24) el 21 Ene, 2020 a las 8:16 PST

Nacido en Van Nuys (Los Ángeles), el hijo del exmarine Cherokee Jack Peters y la peluquera Helen Pagano tuvo que afrontar siendo muy niño la muerte de su progenitor y la presencia de un padrastro maltratador con el que nunca hizo buenas migas. Tras su paso por un reformatorio y su estancia en Nueva York, donde trabajó como aprendiz de peluquería, Peters regresó a California para trabajar junto a su madre en el salón de belleza familiar en Rodeo Drive (Beverly Hills). Según señalan en el portal imdb, su talento para la autopromoción le proporcionó una gran clientela de celebridades y pronto acumuló una enorme fortuna gracias a la comercialización de productos cosméticos. "Consciente de las confidencias que los ricos y famosos solo revelan a sus peluqueros, Peters se puso de moda en Hollywood", señalan en la web. Sin embargo, fue en 1973 y gracias al gran amor de su vida, Barbra Streisand, cuando su existencia dio un vuelco.

Barbra Streisand, mucho más que el amor de su vida

La relación que mantuvo con la cantante durante más de una década le introdujo en la industria cinematográfica convirtiéndose en su manager personal. Produjo la revisión de Ha nacido una estrella (1976), todo un éxito en taquilla con 100 millones de dólares y cuatro nominaciones a los Oscar, incluida la canción ganadora, Evergreen. Asimismo, fue su productor musical en el mejor momento profesional de la neoyorquina tras su ruptura de Elliott Gould. Junto a Peters lanzó al mercado temas que arrasaron en las listas de éxitos como The Main Event y The Eyes of Laura Mars. "Era la persona más cautivadora, interesante y creativa que he conocido jamás. A ella le debo haber tenido la vida que he tenido", dijo en 2018 a Hollywood Reporter con motivo de la nueva revisión del clásico de George Cukor a cargo de Bradley Cooper y Lady Gaga.

Por cierto, esta nueva adaptación, que supuso un Oscar para la neoyorquina por el tema Shallow, removió el escándalo que en 2011 enturbió su trayectoria, al ser acusado de abuso sexual por la que entonces fue su asistente personal. Demanda que terminó en los tribunales y le costó la friolera de 3,3 millones de dólares. No llegó a ser condenado, pero, según algunos medios estadounidenses, estuvo involucrado en otras incriminaciones por abusos, que resolvió a golpe de talonario.

En la década de los 80 se asoció con Peter Guber, ejecutivo de Casablanca Records y Filmworks, y crearon la compañía Polygram Productions (Boardwalk Company), responsable de Desaparecido, Flashdance, El color púrpura, Las brujas de Eastwick, Rain Man y Gorilas en la niebla, clásicos que redundaron en cuantiosos ingresos y con los que compró los derechos de la franquicia de Batman. Tras su salida de la compañía, asumió nuevos proyectos en solitario bajo el sello Peters Entertainment (Batman Returns, Wild Wild West, Ali y Superman Returns), que siguieron incrementando su abultado patrimonio, aunque en la mayoría de los títulos sin el beneplácito de la crítica

She remembers him telling her. “In 30 years, our age difference won’t mean so much”. Jan 20th, 2020Jon proposed (again) and this time Pamela accepted. To her and his family’s delight. “They belong together” A great Hollywood Romance pic.twitter.com/YlxjIhv1zH — Pamela Anderson (@pamfoundation) January 25, 2020

A lo largo de sus casi ocho décadas de vida, Peters ha estado casado en cinco ocasiones, incluido el de Pamela. Su primera esposa fue Henrietta Zampitella, una historia que duró poco más de cuatro años; un año después contrajo nupcias con la actriz Lesley Ann Warren, con la que tuvo a su primer hijo, Christopher Peters, y de quien se separó a los doce meses de pasar por el altar. Con la guionista Christine Forsyth estuvo casado durante seis años y fruto de esa unión nacieron sus hijas Caleigh, dedicada a la música, y la actriz Skye Peters. En 2001 volvió a pasar contraer nupcias, esta vez con Mindy Peters, con quien tuvo a la pequeña Kendyl, antes de dar por finalizada su unión tres años después.