Jordi y Tamara ('MasterChef'): Del beso al desmentido

El tonteo entre Jordi Cruz y Tamara Falcó en MasterChef Celebrity tiene encantados (y enganchados) a los espectadores y los rumores que apuntan a que el buen rollo entre jurado y concursante podría haber ido a más han alcanzado su cumbre el miércoles con un beso. Bueno, no fue uno sino dos los que se dieron, uno recatado en la mejilla que partió de ella, acuciada por sus compañeros del equipo rojo, y otro que rozó la comisura del labio porque él le hizo la cobra a Tamara, pero al revés.

El talent, grabado la pasada primavera (momento, por cierto, de transición entre la ruptura del chef con Cristina Jiménez y el comienzo de su nueva relación), parece finalmente que no sirvió para unir a la pareja. Lo ha desmentido la ya novia oficial de Jordi, la modelo y empresaria brasileña Rebecca Lima, quien ha subido a su perfil de Instagram una romántica foto de ambos justo cuando media España hacía cábalas sobre el supuesto romance entre el cocinero y la hija de Isabel Preysler. ¿Casualidad, o no?

El buen rollo entre Jordi Cruz y Tamara surgió casi desde el principio del programa, pero ha ido a más. Y entre miradas cómplices y diminutivos (él la llama '"Tami" con todo el descaro del mundo), el momento cumbre ha llegado en la última prueba de exteriores, en la que Tamara capitaneaba ambos equipos, y los miembros del equipo rojo la han achuchado a la chica bien al chef más atractivo, buscando que les ayudara a acabar el postre. "¡Tamara, dale un beso!", gritó Avellaneda a su amiguísima en medio de la desesperación. "¡Vicky ven y sedúcele tú!", respondió la diseñadora. "¡A Jordi le gustas tú!", le aclaró García Berrocal, por si aún no lo sabíamos. Con sonrojo incorporado llegó el ansiado momento, que podría haber pecado de demasiado casto si no fuera porque Cruz reaccionó y le puso un poco de picante a la situación.

El programa está grabado, eso lo sabemos, pero el público se pregunta ahora si esta relación especial derivó en algo más en MasterChef. Para desilusión de muchos, la propia Tamara confesó que desde que terminaron de grabar, no había vuelto a hablar con él. "No hay nada, no nos hemos vuelto a ver, y sí es cierto que es muy atractivo", confesó en octubre. Ahora ha sido Rebecca Lima la que ha dado un paso adelante en mitad de tantos comentarios y rumores mandando un romántico mensaje a Jordi Cruz a través de las redes sociales. "Tú eres. Lo sé. Lo supe. Te reconocí. Eres. Desde hace muchas coincidencias. Eres. Desde antes de encontrarte. Lo sé, amor. Eres tú", ha escrito junto a una foto de ambos con un palacete de fondo.

La joven de 26 años (15 menor que él) es arquitecta aunque también se dedica a la moda. Es cofundadora de la marca brasileña Intiswim y posee un físico espectacular. Su firma cuenta con todo tipo de bañadores y ropa de playa sugerente que "resaltan las curvas naturales de la mujer", según asegura la propia web de la empresa. Lo que está claro es que Rebecca es la mejor embajadora, y modelo, de la firma.