Jorge Cadaval (Los Morancos) alarma al publicar una foto en el hospital

Jorge Cadaval, uno de los dos miembros de Los Morancos, tuvo que ser ingresado hace unos días en urgencias de un hospital en Sevilla, noticia que el propio humorista dio a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Dicha publicación provocó la alarma sobre su estado de salud. Afortunadamente, Jorge se encuentra ya estable y en su casa tras sufrir un episodio de vértigo.

Una foto en la que aparece sonriente junto al equipo médico que le atendió generó todo tipo de especulaciones en las redes. "Quiero daros las gracias de corazón por cómo me habéis tratado", afirmó en el pie de foto Cadaval, quien quería de esta manera agradecer a los médicos y enfermeras las atenciones que le dispensaron.

Posteriormente, el cómico tuvo que grabar un vídeo, que también publicó en la red, para aclarar que no era nada grave: "Quería deciros a todos que no os preocupéis porque estoy bien. He tenido un cuadro de vértigo, que el vértigo es malísimo, pero ya estoy bien. Daros las gracias por preocuparos por mí. Un besito muy gordo y que ya estoy bien. Nos vemos el sábado en Granada".