Jorge Javier Vázquez se agranda el pene para acabar con su complejo

Jorge Javier Vázquez siempre ha sido muy transparente con su vida íntima. El presentador aprovecha sus momentos de protagonismo para explicar cómo le va con los hombres o cuáles son sus puntos fuertes más allá de la pantalla. Ahora, tras publicar su nuevo libro, Antes del olvido, en el que habla de sus adicciones y peores momentos vitales, el catalán ha hecho una sorprendente revelación.

El de Badalona se sentaba por sorpresa en Sábado Deluxe para conceder una entrevista a la periodista Susi Caramelo. La cómica se apoderó de la butaca del presentador, obligando a Jorge Javier a ser invitado de su propio programa. Así pues, durante unos minutos, Vázquez ha respondido a todas las preguntas sobre su vida sin pelos en la lengua.

Ante las preguntas sobre su faceta más íntima, Jorge Javier Vázquez ha hablado de sus filias sexuales y aquellos complejos que se llevaba a la cama desde su adolescencia. Uno de los mayores quebraderos de cabeza se lo ha dado el tamaño de su pene. "Durante años he tenido un complejo con el tamaño de mi pene y estoy pensando en hacerme un tratamiento para darle grosor", publica el presentador en su nuevo libro.

Al parecer, este problema sería cosa del pasado, pues el de Telecinco ya habría puesto cartas en el asunto. "Me ha quedado muy bonito. Siempre tuve un complejo y no viene mal algo más de contundencia. Me han inyectado ácido hialurónico en el glande y me ha quedado precioso, como muy juvenil, es que con los años, todo se resiente", ha explicado sin tapujos.

Este tipo de intervenciones son más habituales de lo que parece. En ellas, los profesionales inyectan ácido en el tejido blando bajo la piel que cubre el pene. Una operación sencilla, no quirúrgica, que se hace en cualquier clínica especializada. En cuestión de horas, Jorge Javier acabó con un complejo que acarreaba desde hace 52 años. Bien por él y por sus próximos compañeros de cama.