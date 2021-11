¿Quién es Helena Condis, la novia de Juanma Castaño?

Juanma Castaño y Helena Condis, su novia, ya no se ocultan. Desde la polémica entrevista digital del periodista deportivo con Ibai Llanos, en la que mostró por descuido su móvil a cámara y se veía un fondo de pantalla con la foto de Condis, compañera periodista de la COPE, han arreciado los rumores. Ahora han sido ellos mismos quienes han hecho oficial lo que ya era un secreto a voces.

Juanma, quien ha adquirido una inusitada popularidad a raíz de su participación en MasterChef Celebrity, posó con ella en la alfombra roja de los premios de la revista Esquire. Castaño fue nombrado ‘Hombre del Año 2021’ y ambos lo celebraron fotografiándose juntos, vestidos de gala y sonrientes.

La mujer que ha conquistado al conductor de El Partidazo de Cope es catalana y se encarga de cubrir la información del FC Barcelona en la misma emisora. También ha trabajado para otros medios deportivos como El Golazo, El Desmarque, y haciendo retransmisiones de la pasada Eurocopa.

Su pasión es el Periodismo y en su tiempo libre se entretiene con dos de sus grandes aficiones: la moda y la belleza. Su comida favorita es el sushi, por lo que es una gran amante de la gastronomía japonesa. En Instagram puede ser tildada perfectamente de influencer puesto que supera los 90.000 seguidores y a través de sus imágenes muestra su estilo de vida. Eso sí, todavía no ha publicado ninguna foto junto a Juanma.

Durante su etapa universitaria se especializó en periodismo deportivo, y continuó su formación con cursos de narración deportiva. Realizó prácticas profesionales, hasta que llegó a la COPE, donde comenzó en labores de producción. Asegura que no ha sido un camino fácil, pero que ha sabido estar en el sitio correcto en el momento adecuado, y que ha tenido la suerte de que confíen en ella.

“Desde siempre me había gustado el Periodismo, estudié la carrera por vocación por qué me apasiona contarle al mundo las cosas que suceden en mi caso en el mundo del deporte, en el fútbol, y no, cuando estaba estudiando evidentemente uno de mis sueños era cubrir la información del Barça, pero nunca pensé que llegaría hasta aquí”, explicaba Condis en una entrevista al portal deportivo DiarioUF.

De su amplia experiencia profesional recuerda con especial cariño el Mundial de Rusia de 2018, pues fue el primero que cubría, aunque lamenta que la Selección Española no llegase más lejos entonces. La colaboradora de la COPE es considerada una de las mejores periodistas deportivas del país. Tras los pasos de Sara Carbonero, Helena también fue fichada por Mediaset para cubrir la Eurocopa 2021 como reportera de Deportes Cuatro.