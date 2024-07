Julián Muñoz se pone fecha de caducidad: “Estoy viviendo al máximo”

Julián Muñoz padece desde hace meses un cáncer galopante que le sitúa en ese pequeño umbral que a veces existe entre la vida y la muerte. El exalcalde de Marbella está demostrando una gran entereza, pero su estado de salud se debilita día tras día. El colaborador de Fiesta, Luis Rollán, ha podido mantener una conversación con Julián en la que ha conocido la última hora de su estado de salud.

“Julián, ¿cómo estás?”, le ha preguntado el periodista que se ha desplazado hasta su vivienda para interesarse por su estado. “Bueno, con fecha de caducidad. Me alegro de verte. Ahora he tenido la suerte de que he ido y he podido salir y estar aquí ahora y la próxima vez igual me tengo que quedar. Así que viviendo al máximo”, ha contado.

El marido de Mayte Zaldívar ha puesto en valor el apoyo que está recibiendo por parte de su familia, su mayor sustento y la principal motivación para seguir con fuerzas en estos duros momentos. “La mejor quimioterapia que tengo son mi familia y mis amigos”, ha subrayado.

Mayte Zaldívar también ha agradecido todo el apoyo y las muestras de cariño hacia el que fuera alcalde de Marbella. “Estamos disfrutando de él y de sus cosas, sus chascarrillos. Le quiere mucha gente. Otra no, pero que no le quieran”, ha destacado. Luis Rollán ha respaldado las palabras de Mayte, ya que ha sido testigo del cariño que le tienen a Julián. “A mí me llamó mucho la atención lo que dice Mayte, el cariño que le tiene la gente. Se paraban allí donde estaba sentado y le preguntaban ‘Julián, ¿cómo está usted?’”, ha añadido el tertuliano de Fiesta.