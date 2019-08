Katie Holmes y Jamie Foxx rompen su relación

Katie Holmes y Jamie Foxx ya no están juntos. La noticia de su ruptura, tras seis años de relación, la ha confirmado la revista People después de dar la exclusiva otros medios como Page Six y E! News. Al parecer, la pareja se separó el pasado mes de mayo, apenas unas semanas después de que Holmes y Foxx hicieran su primera aparición oficial en la Gala MET de Nueva York, escenario elegido para su presentación oficial.

La noticia de su separación ha trascendido después de que el actor de Django desencadenado fuera fotografiado abandonara el exclusivo bar Bootsy Bellows de West Hollywood, en Los Ángeles, de la mano de la cantante Sela Vave, de 21 años. Page Six, la columna del New York Post, se hizo con la exclusiva de la ruptura después de que un espía neoyorquino escuchara una conversación entre Holmes y unas amigas en La Esquina, un restaurante mexicano especializado en tacos. Según una fuente anónima, una de las amigas de Holmes le preguntó a la actriz por las fotos de Foxx con Vave, algo a lo que ella dijo: "Lo que Jamie haga con su vida es cosa suya; no estamos juntos desde hace meses".

El romance entre Jamie Foxx y Katie Holmes se remonta a 2013, justo un año después del divorcio de Tom Cruise y Holmes. Entonces fueron sorprendidos por las cámaras bailando juntos en la fiesta de la gala benéfica Apollo celebrada en los Hamptons. Desde ese primer baile, la pareja de actores comenzó a verse con frecuencia y rápidamente entre ellos surgió algo más que una amistad. Durante tres años ninguno de los dos quiso confirmar la relación. Es más, Foxx lo llegó a negar, tal vez para vivir su romance de la manera más discreta posible. Cuatro años después de ese primer encuentro, la pareja confirmó su noviazgo a través de unas románticas imágenes paseando de la mano por la orilla de una playa de Malibú.

El año pasado se llegó a especular sobre una posible boda ante Holmes y Foxx

Estas fotos ratificaron lo que ya era un secreto a voces: Katie, ex de Tom Cruise y madre de Suri, compartía su vida con Jaime Foxx, a su vez padre de dos hijas, Corinne y Annalise. Meses después, los actores no se cortaron a la hora de compartir caricias, sonrisas y confidencias ante las cámaras durante una fiesta previa a los Grammy. Tras un traumático divorcio de Cruise, Katie parecía haber encontrado al hombre de su vida. Hasta el punto de que en 2018 se llegó a especular sobre una posible boda ante la presencia de un sospechoso anillo de diamantes en la mano de ella. El representante de Foxx lo negó todo. Ahora sí, ambos han emprendido caminos separados y Hollywood despide a otra de sus parejas más estables.