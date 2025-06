Katy Perry y Orlando Bloom: una ruptura vendida como “amistosa”

Katy Perry y Orlando Bloom ya no están juntos. Los rumores de ruptura que venían sobrevolando sobre la pareja se han confirmado. TMZ ha asegurado que la pareja ha puesto el punto y final después de ocho años de relación sentimental y con una hija en común, Daisy Dove Bloom, que cumplirá cinco años el próximo mes de agosto. “Orlando está soltero y listo para pasar página”, desvelaba el citado medio.

La pareja se encontraba en el punto de mira después de que el actor fuera visto en Australia junto a su hija, pero sin la compañía de la cantante, que precisamente estaba en el mismo país por motivos profesionales. Daily Mail ha confirmado un desencuentro de la pareja relacionado con el viaje espacial de Katy Perry, en el que la cantante no ha contado con el respaldo del actor. “El viaje espacial de la cantante también habría provocado tensión entre la pareja, ya que el actor lo habría considerado como algo ridículo y no compartió el entusiasmo de la madre de su hija ante esta experiencia”, publicaba.

US Weekly ha tenido acceso al entorno cercano de la pareja y ha confirmado que ambos han optado por separarse de manera cordial. “Katy y Orlando se separaron, pero son amigos. No hay conflicto por ahora, aunque la relación ha sido tensa durante meses”. En la citada publicación se asegura que la cantante está enfocada en su trabajo, ya que su objetivo es mantenerse ocupada y distraída. “Katy, por supuesto, está disgustada, pero aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que ese fue el peor momento de su vida”.

Esta fuente, cercana al entorno de la pareja, ha dejado claro que ambos atravesaban una crisis matrimonial desde hace varios meses. “Es algo tácito que tienen problemas desde hace tiempo. Todos a su alrededor lo saben. Han estado pasando cada vez más tiempo separados y se han distanciado y ya no viven la misma vida”, zanjaba.

Katy Perry y Orlando Bloom se conocieron en una fiesta en 2026. Su relación ha estado marcada por las idas y venidas. En 2017 se produjo la primera ruptura. Dos años más tarde, retomaron su historia de amor, anunciando su compromiso por San Valentín. Ahora, después de ocho años de relación han decidido separar sus caminos.