Katy Perry recupera la sonrisa

“Creo que la maldita razón por la que las mujeres tienen la responsabilidad de crear otra vida es porque pueden hacerlo todo… en un par de tacones”. Así de contundente se mostró Katy Perry en una entrevista a Appel Music con motivo del inminente lanzamiento (28 de agosto) de su quinto trabajo discográfico. Un álbum, Smile, gestado en plena pandemia y que, pese a los retrasos de producción, es uno de los más especiales para la estrella estadounidense porque coincide con su primera maternidad. Precisamente su último sencillo promocional, What Makes a Woman, retrata todos esos sentimientos de una mujer contemporánea capaz de “soportar el peso del mundo en la espalda y hacer que parezca que lo hace sin esfuerzo”, subrayaba recientemente en una entrevista para Billboard.

Boda aplazada y alumbramiento inminente

La pareja del actor Orlando Bloom vive con entusiasmo esta etapa vital. Cuenta los días para tener en brazos a su hija y tiene todo preparado para el momento del alumbramiento. En un vídeo emitido vía Zoom, la artista mostró la habitación de su bebé, repleto de colorido, una de sus señas de identidad, al igual que los primeros vestidos y looks con los que vestirá en pocos días a su retoño. Una niña muy deseada por la pareja, que, debido a la crisis sanitaria, ha tenido que aplazar la boda prevista para este verano.

Su historia de amor no fue fácil al principio. Su romance empezó en la fiesta posterior a los Globos de Oro de 2016, donde fueron captados flirteando despreocupados por las cámaras, y un mes después compartieron unos días de vacaciones en las idílicas playas de Hawái. Sin embargo, un año después anunciaron, a través de sus representante, que se tomaban un tiempo.

La empresaria de Santa Bárbara confesó haber caído en una profunda depresión tras la ruptura, a la que se sumo el fracaso de su último proyecto discográfico. Fueron momentos complicados para la empresaria de 35 años, que llegó a tocar fondo. “Perdí la sonrisa. Literalmente. Me partió por la mitad”, confesó en el programa radiofónica Q on CBC. “La gratitud es lo que probablemente me salvó la vida, porque de no ser por ella me hubiera visto más y más arrastrada a ese pozo de tristeza”, manifestó entonces.

La gratitud es lo que probablemente me salvó la vida, porque de no ser por ella me hubiera visto más y más arrastrada a ese pozo de tristeza

Reconciliación bendecida por el Papa

En febrero de 2018, el protagonista de El señor de los anillos y la ganadora de cinco American Music Awards decidieron darse una segunda oportunidad. La pareja fue vista en un resort de lujo de Maldivas y una fuente cercana a la cantante confirmó a The Sun el secreto a voces. “Katy quiere que las cosas funcionen esta vez. Lo intentó, pero no pudo olvidarle. Se preocupa mucho por él. Esta vez quiere mantenerlo todo lejos de los medios, pero han vuelto”, subrayó el informador. La confirmación pública de la reconciliación se produjo en una audiencia con el Papa Francisco.

Desde entonces, la pareja se ha vuelto inseparable. El británico rebajó su agenda profesional para poder compartir más tiempo con su futura esposa y su hijo, Flynn Christopher Blanchard, nacido en 2011 fruto de su primer matrimonio con la modelo Miranda Kerr. Mientras, la modelo no ha parado de trabajar, no solo en su nuevo disco, también como jurado de American Idol, que la próxima semana arrancará el casting de las audiciones de su nueva temporada.