El nuevo galán turco de moda

Kerem Bürsin es el nuevo Can Yaman. Con el fenómeno de las series turcas en pleno auge, sus protagonistas se convierten de la noche a la mañana en actores de éxito con una legión de fans detrás. Es lo que le ha ocurrido a Kerem Bürsin, famoso por interpretar a Serkan Bolat, el protagonista de Love is in the air.

El actor, productor y modelo, de 34 años, revolucionó el último fin de semana Gran Canaria, adonde viajó para ejercer de embajador de la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Cientos de seguidoras (mujeres en su totalidad) de todas las edades le esperaban en el aeropuerto y luego le siguieron hasta el hotel en el que se alojó en la localidad turística de Maspalomas, escenario de esta cita con la moda de baño.

Cada salida del hotel se convirtió en una odisea, con un Bürsin rodeado de escoltas y policía, y asediado por un enjambre de fans que querían charlar o hacerse un selfie con él. Tal es su seguimiento que en redes sociales ya se ha iniciado un movimiento para que se convierta en el nuevo James Bond.

En su caso, por si fuera poco, la ficción ha traspasado la pantalla y la protagonista de sus desvelos en Love is in the air, Kerem Bürsin, también es su pareja en la vida real. Kerem sale con Hande Erçel, su compañera en la telenovela turca de moda, desde hace un año, cuando se conocieron rodando esta serie. Para Kerem, trabajar con su novia es como en cualquier otro trabajo, y considera que lo único que hay que hacer es poner reglas en algunos momentos. Él está feliz de que el amor haya llamado a su puerta: “Cuando alguien realmente te toca el corazón es todo lo que puedes pedir”, dice.

Tras una época de intenso trabajo, Kerem Bürsin está de vacaciones y descansando mientras valora algunos proyectos. Entre ellos, la posibilidad de quedarse a vivir en España, donde a buen seguro no le faltarían ofertas de trabajo. “Es un país precioso con increíbles actores, espectáculos, películas y actores. Sería un privilegio trabajar en España y me encantaría vivir aquí”, ha confesado.

En 1999, con sólo 12 años, su familia y él se mudaron de Turquía a Estados Unidos. Allí se graduó en Marketing y Comunicación en la Emerson College, una universidad privada de Boston, al mismo tiempo que estudiaba interpretación.

Bürsin hizo sus pinitos en la televisión norteamericana, trabajando como presentador, en papeles pequeños, películas independientes y cortos. En 2010 le llegó su primera gran oportunidad: encarnar a Andy Flynn, uno de los protagonistas de la película de la cadena SYFY de terror y ciencia ficción, Sharktopus.

Un productor de cine de Los Ángeles le animó a regresar a Turquía a pesar de que tuvo que ponerse a estudiar de nuevo el idioma, que llevaba años sin practicar. En 2013 empezó a trabajar como modelo de reconocidas marcas internacionales, como Nike, BMW y Lipton.

Seis años más tarde se convirtió en embajador de H&M y en 2020 llegó su definitivo salto a la fama gracias a Love is in the air.