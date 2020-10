Kiko Rivera Pantoja a su madre: "De recuerdos no se vive"

La guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha estallado oficialmente. Este martes, mientras la cantante anunciaba en Instagram su nuevo disco, titulado Canciones que me gustan, el DJ hizo unas declaraciones en el programa Sálvame que no dejaban lugar a dudas sobre el enfrentamiento que mantienen madre e hijo. Tras la entrevista televisiva de Kiko en la que su madre llamó para 'regañarle' por no decirle nada sobre la depresión que padece, éste ha estallado contando que aún no ha podido ver a su progenitora.

También ha revelado que le ha planteado muchas veces vender Cantora, la finca que ambos heredaron de Paquirri, para hacer frente a sus problemas económicos. "De recuerdos no se puede vivir", subraya Kiko sobre la testaruda negativa de Pantoja a deshacerse de la propiedad que tanto le recuerda a su marido y padre de su hijo.

Pero si de algo está harto Kiko es de que Pantoja no ejerza su papel de madre, y de que eso le perjudique a él tanto psicológicamente como a su imagen pública. "No tengo por qué quedar mal yo, ya estoy harto, cuando yo siempre he defendido a mi madre a capa y espada cuando se ha peleado con mi hermana y no me tenía que meter nada, yo ahí estaba. Incluso me he metido en líos familiares por defenderla y ahora yo estoy quedando mal cuando ella sabe que le dije que viniese el lunes y ese lunes no llegó. Entiendo sus motivos, está cuidando a mi abuela, pero vivimos a hora y media”, manifestó este martes en televisión en un arrebato de furia. "Yo necesito a mi madre, no a Isabel Pantoja, y mi madre no está. Pero el personaje de Isabel Pantoja siempre es más", matizó.

Otro tema que quiso matizar Kiko fue el de las declaraciones de Pantoja sobre que está pagando el piso de su hijo en Madrid. "Mi madre me ha ayudado, pero ha sido en un momento determinado, no lleva 37 años manteniéndome", ha manifestado. "Y si yo quisiera pedir mi parte de la herencia de mi padre, estaría en mi derecho, pero no es así".

Otro frente abierto el de Isabel Pantoja con su hijo, pese a que éste insiste en que el problema no es el dinero sino la falta de cariño. Entretanto con su hija Isa ya ha roto toda relación. La joven, quien ya no se pronuncia sobre disputas familiares, hace su vida independiente y acaba de comprometerse con su novio Asraf.