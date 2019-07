¿Espera un hijo Lady Gaga de Bradley Cooper?

Hollywood está que arde. Los fans hierven en deseos de que el romance entre Lady Gaga y Bradley Cooper de la película Ha nacido una estrella se convierta en realidad y, tras su tierna actuación juntos en la última ceremonia de los Oscar, los rumores de que entre la cantante y el actor y director saltan chispas, se han incrementado. La química entre ambos salta a la vista y la reciente ruptura de él con Irina Shayk, madre de su hija, no ha hecho sino echar más leña al fuego. Ahora es la revista In Touch la que ha publicado que Lady Gaga espera un hijo de Cooper, noticia que ninguno de los protagonistas ha confirmado aún pero se verá si es cierta o no, irremediablemente, con el paso del tiempo.

"Todo el mundo dice que Gaga está radiante y escondiendo su tripita de embarazada. Por supuesto, la única persona que podría ser el padre es Bradley. Estamos esperando a que ella haga el anuncio formal”, recoge una de las declaraciones que anota el citado medio en la voz de un supuesto amigo cercano a la pareja. Además, la portada de la revista, incluso, anuncia información exclusiva sobre las estrategias de ambos para verse en secreto los últimos meses y que, siempre según este medio, lo que no tienen todavía es planes de boda. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y el resto de medios estadounidenses se han hecho eco ya de la misma.

Bradley Cooper rompió hace unas semanas con la modelo rusa Irina Shayk después de cuatro años de relación y una hija en común. Todas las miradas se posaron entonces en Lady Gaga, a la que muchos medios responsabilizaron de esta separación. Los tres implicados se convirtieron en tema de conversación durante días, hasta que la propia artista se plantó y decidió pronunciarse al respecto, negando el supuesto affaire en uno de sus últimos conciertos. La relación nunca ha sido confirmada, más bien todo lo contrario, pues la cantante reconoció que esa famosa actuación en el Dolby Theatre fue un teatro para promocionar la película. "Cuando cantas canciones de amor eso es lo que quieres que la gente sienta. Soy una artista y creo que hicimos un buen trabajo", comentó Gaga unos días después de los Oscar en el programa televisivo de Jimmy Kimmel. Si está embarazada y si lo suyo con Bradley Cooper es amor, esta situación podría complicar el divorcio de él y la lucha que acaba de emprender por la custodia de su hija Lea.