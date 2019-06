Lara Álvarez está soltera de nuevo

Lara Álvarez y su profesor de baile, Dani Miralles, han puesto fin a su romance, que sólo ha durado cinco meses. Como ya ocurriera con anteriores novios (Fernando Alonso, Dani Martinez y Jaime Astrain, entre ellos) la distancia ha enfriado su relación. No están juntos desde que se fue a Honduras, como han confirmado algunos medios.

A finales del mes de enero saltaba la noticia: Lara y Dani Miralles, su profesor de baile, eran más que amigos, como lo certificaban las fotos que se publicaron de la pareja paseando de la mano en la portada de la revista Semana. La periodista ya había compartido varios vídeos de sensuales coreografías con el bailarín, pero nada había hecho sospechar que entre pasos y piruetas de baile, el amor había surgido entre ellos.

Ver esta publicación en Instagram Lo que viene... 🙌🏽💃🏽🕺🏽 #preparandoCositas @danimiralles Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 31 Mar, 2019 a las 12:52 PDT

Solo han pasado cinco meses desde que su noviazgo se hiciera público, pero parece que todo ha terminado entre ellos. Lara y Dani ya no se siguen en Instagram, la red social en la que nunca ocultaron su historia. Pero no es todo, el último 'Me gusta' que Miralles dedicó a la que hasta ahora era su chica se remonta al pasado 24 de mayo, y ni siquiera el día 29 del mismo mes, en el que la asturiana cumplía 33 años, hubo interacción (pública) entre ellos. Y es que, como publica ¡Hola! y han confirmado otros medios, Lara y Dani rompieron su noviazgo antes de que ella pusiera rumbo a Honduras el pasado 18 de abril.

No es la primera vez que la distancia por el trabajo de ella hace mella en sus relaciones sentimentales. La que fuera reportera de Moto GP se convirtió en copresentadora de Supervivientes hace cinco años y, desde entonces, son varias las relaciones que no han sobrevivido. Fernando Alonso, Román Mosteiro, Dani Martínez y Jaime Astrain son algunos de los hombres con los que Lara ha compartido etapas más o menos largas de su vida desde que el reality de supervivencia se puso en su camino haciendo que pase largas temporadas en Honduras.