¿Cómo le han sentado a Isabel Pantoja las últimas declaraciones de Kiko Rivera e Isa Pantoja?

Los problemas de Isabel Pantoja con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja han regresado a la primera plana de la crónica social. Las dos entrevistas de sus hijos en ¡De viernes! dejan claro que el distanciamiento entre los miembros del clan Pantoja es cada vez más grande. La situación ha llegado a un punto insostenible, no hay marcha atrás, ni margen para el perdón. Tanto Kiko como Isa han sido muy duros con su progenitora, que según ha comentado Kike Calleja en Vamos a ver no ha visto ninguna de las dos entrevistas, pero sí tiene su opinión sobre ellas.

El colaborador de Vamos a ver ha asegurado que la tonadillera estuvo cenando con su hermano Agustín en un restaurante cuando se estaba emitiendo la entrevista de Isa Pantoja, la más reciente en el tiempo. El motivo de la cena sería una nueva fecha en la gira americana de la artista. “Hay nuevas fechas que se están negociando, pero no están cerradas”, ha comentado.

Kike Calleja ha reconocido que Isabel Pantoja da por perdida la batalla con sus hijos y no quiere saber nada de ellos. “Considera que ninguno de los dos tiene vergüenza y que dejen de hablar de ella. Que vivan de hablar de sus cosas privadas, pero que la dejen en paz”, ha explicado.

Kiko Rivera besa a su madre hace unos años en un conocido 'reality' de Mediaset. / MEDIASET

El tertuliano de Vamos a ver ha dejado claro que Isabel Pantoja quiere mantenerse al margen de esta guerra, ella quiere vivir en paz. Para Isabel sus hijos están viviendo del apellido Pantoja. La cantante está centrada en su gira americana y otros proyectos que tiene en mente. “Si reniegan del apellido que renieguen de verdad. Ella lo ha expresado. No quiere que la nombren. Isabel quiere que respeten su privacidad y que no la utilicen para ganar dinero en televisión, ella está ilusionada con la gira americana y con algún proyecto nuevo”, ha señalado.

Por otro lado, Calleja ha desvelado que a Kiko Rivera no le gustó mucho la entrevista de Isa Pantoja en ¡De viernes!, ya que esperaba otra actitud por parte de su hermana. “Por lo que sé, él espera otra cosa de la entrevista. No está de acuerdo con algunas cosas”, ha contado.

La influencer, que ha asegurado que vive en un estado permanente de felicidad con Asraf y sus hijos, prefiere tomarse con calma la llamada de auxilio de su hermano. “Estoy en todo mi derecho a marcar yo mis tiempos. Por mucho que ahora me pida él perdón, me han hecho mucho daño. Yo no me fío. Parece que por ser mi familia, tengo que perdonarle”, manifestaba.

Isa Pantoja ha reconocido que no se ha sentido querida por la familia Pantoja. “He estado mucho tiempo pensando que a lo mejor era una cosa mía. Pero no eran iguales conmigo que con mi hermano. Pero al final no deja de ser mi percepción y ya cuando he sido mayor, han salido amigos de mi madre o gente que estaba alrededor o ahora mismo el propio Kiko, diciendo que era verdad”, relataba.

La televisiva ya tiene asumido que no habrá reconciliación con su madre. “Tengo asumido que no voy a tener relación con ella. Yo no decidí apartarme de su vida, fue ella la que decidió apartarse de todos nosotros. Tengo mucho dolor con ella, que no viene solo del episodio de la manguera, viene desde que yo soy una niña y no se me protege frente a un tío y una abuela que no me han querido nunca”, zanjaba.