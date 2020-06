Las lecciones aprendidas del confinamiento

A todos nos ha afectado esta horrible pandemia del coronavirus, en mayor o menor medida. Enfermedad, ausencia, soledad, pero también esperanza y lecciones bien aprendidas que recordaremos toda la vida. ¿Y los famosos? ¿Cuál es su situación anímica en estos momentos de desescalada?Ricky Martin, Maluma, Carlos Vives, Miguel Ángel Silvestre, Laura Sánchez, Martina Klein y un largo etcétera de famosos han confesado cuál ha sido el aprendizaje sobre ellos mismos que ha traído los días de confinamiento.

"Desapego" es la palabra que ha escogido Ricky Martin a la hora de hablar de lo que ha aprendido en el aislamiento social. Según confesó, se refiere no solo a las cosas materiales, sino a los planes y visiones para el futuro.

Carlos Vives se ha descubierto en el encierro como un "padre de todos los que trabajan" en sus proyectos. Él mismo se ha sorprendido de cuánto quiere proteger hasta en lo emocional a los empleados de sus iniciativas musicales, su restaurante, su teatro y su fundación, al punto de ser algo que le "quita el sueño", sostiene.

Maluma, por su parte, se ha dado cuenta de que hay varias diferencias entre Juan Luis, su nombre de pila, y el artista que mueve multitudes: "Obviamente somos la misma persona, pero en estos días, por ejemplo, se nota que yo en mi día a día no llevo joyas y me siento más cómodo en camiseta y pantalones cortos, que con cualquier otra ropa", explica.

Los actores españoles del momento en América Latina tienen posiciones encontradas en cuando a sus descubrimientos personales durante la pandemia. Aitor Luna, por ejemplo, quien interpreta uno de los personajes principales en la segunda temporada de Enemigo Íntimo, una serie de Telemundo, afirmó que aún no puede creer "lo bien" que se lo ha "pasado solo". Luna llegó a Madrid procedente de México, y tuvo que estar confinado en su casa haciendo la correspondiente cuarentena. Ha estado "feliz", dice, aunque sabe que es privilegiado pues tiene dos balcones desde los que puede ver "un buen pedazo de cielo".

Miguel Ángel Silvestre descansaba en casa de su madre en España cuando comenzaron a subir los casos de covid-19, decidió permanecer aquí y hacerse compañía mutuamente. "Me hace mucha falta la gente, de pronto me descubro dándole caricias al perro en todo momento y me doy cuenta de lo mucho que extraño el contacto, los abrazos de mis amigos", ha señalado.

Quien ha descubierto que es una "disfrutona" es Laura Sánchez. La modelo y diseñadora ha disfrutado del parón y de sí misma, aunque echaba de menos abrazar a su familia y dar un paseo y bañarse en la playa.

A Hiba Abouk este período le ha servido para aprender a tener más paciencia. También le ha servido para recordar que "todos somos iguales: seres humanos". Cuando se declaró el estado de alarma su bebé tenía apenas un mes, así que ha disfrutado las 24 horas de él.

Al actor Daniel Grao sus hijos le han dado una lección de "adaptabilidad" y ha comprendido que él estaba "demasiado" volcado en el trabajo. Su deseo, afirma, es que haya sido "una lección para revisar nuestra escala de valores. Tenía esperanzas en que algo tan global nos uniera. Pero a veces creo que más bien ha podido polarizarnos más".

Martina Klein es optimista ante el futuro; cree que “"as montañas se suben poco a poco" y confía en que en las personas en general "hay algo dentro que ya no es igual y que creo que florecerá"